नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तमिल सिनेमा की सबसे खूंखार एक्शन फिल्म, सस्पेंस देखकर उड़ जाएंगे होश

साउथ सिनेमा के जाने-माने एक्टर अर्जुन पिछली बार फिल्म 'ब्लास्ट' में नजर आए थे. ये फिल्म 28 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस मार्शल आर्ट्स थ्रिलर फिल्म को काफी पसंद किया गया और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया. अब फिल्म 'ब्लास्ट' की ओटीटी रिलीज का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. ये फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

'ब्लास्ट' ओटीटी पर कहां देखें?

'ब्लास्ट' को जो लोग थिएटर में देखने से चूक गए थे वो अब अर्जुन स्टारर इस फिल्म को घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. ये फिल्म 25 जून, 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में अवेलेबल है.

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'ब्लॉस्ट' में कमाए इतने करोड़ रुपये

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'ब्लास्ट' ने दुनियाभर में 72 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस फिल्म का बजट सिर्फ 18 करोड़ रुपये था. ये फिल्म सुभाष के. राज के डायरेक्शन में बनी है. फिल्म में अर्जुन के अलावा अभिरामी और प्रीति मुकुंदन जैसे एक्टर्स लीड रोल में नजर आए थे. इसके अलावा जॉन कोकेन, विवेक प्रसन्ना, अर्जुन चिदंबरम, दिलीपन्न और पवन ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है.

क्या है फिल्म की कहानी?

ये फिल्म एक ऐसी फैमिली की कहानी है, जो शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन अचानक एक खतरनाक कॉर्पोरेट ग्रुप उनकी जिंदगी में दखल देने लगता है. फिर हालात ऐसे बन जाते हैं कि परिवार को अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ता है और साथ ही उस साजिश का सच भी सामने लाना पड़ता है.

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