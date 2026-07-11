नागार्जुन के पैरों में गिरे, गले लगकर रोए अखिल अक्किनेनी, ऐसे मनाया 'लेनिन' की सक्सेस का जश्न

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के दो बेटे हैं. उनके एक बेटे नागा चैतन्य हैं जो अपने करियर में कई बार सफलता का स्वाद चख चुके हैं. वहीं दूसरे बेटे अखिल अक्किनेनी भी एक्टर हैं, हालांकि एक दशक के करियर में उन्हें कभी बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई. लेकिन, उनकी हालिया फिल्म 'लेनिन' दमदार प्रदर्शन कर रही है और इसकी सफलता का जश्न उन्होंने अपने पिता के साथ मनाया. इस दौरान अखिल पिता के सामने नतमस्तक हो गए और गले लगकर रोने लगे.

पिता के पैरों में गिर पड़े अखिल अक्किनेनी

सोशल मीडिया पर अखिल अक्किनेनी और नागार्जुन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें पिता और बेटे के बीच की मजबूत बॉन्डिंग भी नजर आ रही है. वायरल वीडियो में पिता के सामने अखिल नतमस्तक हो जाते हैं. वो घुटनों के बल बैठकर पिता के पैर छू लेते हैं और फिर उन्हें गले लगा लेते हैं.

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बच्चे की तरह गले लगकर रोने लगे अखिल

इसके बाद नागार्जुन अपने बेटे को गले लगा लेते हैं. दोनों एक दूसरे को बेहद टाइट हग करते हैं और इस दौरान भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. ये सिर्फ एक हग नहीं था, बल्कि इसमें संघर्ष, इंतजार और मेहनत की झलक भी नजर आ रही थी. पिता से काफी देर तक गले मिलने के बाद अखिल रोने लग जाते हैं.

पिता के साथ मनाया 'लेनिन' की सफलता का जश्न

ये वो पल था जब अखिल और नागार्जुन लेनिन की सफलता के जश्न के लिए साथ आए थे. अखिल ने अपने पिता के साथ अपनी फिल्म का जश्न केक काटकर मनाया. इस दौरान पूरी तरह पिता के लिए अखिल ने गजब का प्यार और सम्मान दिखाया. उनके इस जेस्चर की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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अखिल अक्किनेनी के बारे में

32 साल के अखिल ने साल 2015 की फिल्म 'अखिल' से अपना डेब्यू किया था. हालांकि एक दशक के करियर में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' (2021) हिट हो पाई थी. वहीं अब उन्होंने लेनिन के जरिए सफलता का जश्न मनाया है. ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हो चुकी है. इसे फैंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है और इसे क्रिटिक्स ने भी सराहा है. फिल्म उम्मीद से ज्यादा शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही है.