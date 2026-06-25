नेटफ्लिक्स ने दे दिया बड़ा हिंट, Varanasi के लिए होने जा रही इतिहास की सबसे बड़ी OTT डील

'आरआरआर' और 'बाहुबली 'फ्रेंचाइजी जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने वाले दिग्गज फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' पर काम कर रहे हैं. ये एक बिग बजट और बड़े स्टार्स वाली फिल्म है. इसमें प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू अहम रोल में हैं. फिल्म सिनेमाघरों में अगले साल धूम मचाएगी. अभी इसकी शूटिंग चल रही है. इसी बीच चर्चा हो रही है कि वाराणसी को लेकर ओटीटी पर इतिहास की सबसे महंगी डील हो सकती है.

'वाराणसी' को मिलेगी सबसे बड़ी OTT डील

बता दें कि वाराणसी को लेकर इस तरह की चर्चाएं नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेजिडेंट मोनिका शेरगिल के एक कमेंट के बाद शुरू हुई है. हाल ही में वो नेटफ्लिक्स की पहली तेलुगु ओरिजिनल सीरीज 'सुपर सुब्बू' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थीं. इस दौरान उनसे सवाल किया गया था, 'क्या नेटफ्लिक्स ने 'वाराणसी' के स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं?

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इसका जवाब देते हुए मोनिका मुस्कुराने लगी थीं. फिर उन्होंने कहा, 'कुछ चीज़ें भविष्य के लिए सरप्राइज़ ही रहनी चाहिए.' फिर उनसे कहा गया कि राजामौली की 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी और 'RRR' नेटफ्लिक्स के ज़रिए दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने में कामयाब हुई थीं. इस पर उन्होंने कहा, 'बेहतरीन कहानियां और सबसे बड़े क्रिएटर्स हमेशा नेटफ्लिक्स पर ही होते हैं.' उनके इस जवाब से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. माना जा रहा है कि बिग बजट फिल्म वाराणसी को अब तक की सबसे बड़ी ओटीटी डील मिल सकती है.

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सिनेमाघरों में कब आएगी 'वाराणसी'?

वाराणसी एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है. इसके जरिए महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा जैसे दिग्गज पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. फिल्म में अहम किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे. बता दें कि ये फिल्म 1300 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बन रही है. वाराणसी अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके बाद ओटीटी पर दस्तक देगी. इसमें ऑस्कर अवॉर्ड जीत चुके कंपोज़र MM कीरावनी म्यूजिक दे रहे हैं. वहीं इसकी कहानी लिखी है विजयेन्द्र प्रसाद ने. जबकि इसे केएल नारायण एसएस कार्तिकेय प्रोड्यूस कर रहे हैं.