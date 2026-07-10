INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबर्थडे पर राघव जुयाल को मिला खास तोहफा, 'द पैराडाइज' से सामने आया 'विक्रम मालिक' का दमदार पोस्टर

बर्थडे पर राघव जुयाल को मिला खास तोहफा, 'द पैराडाइज' से सामने आया 'विक्रम मालिक' का दमदार पोस्टर

Raghav Juyal Birthday: एक्टर राघव जुयाल आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी बीच उनकी आने वाली फिल्म 'द पैराडाइज' से उनका नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें वो बहुत ही दमदार नजर आ रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार नानी की आने वाली फिल्म 'द पैराडाइज' दर्शकों के बीच खूब चर्चा में हैं. जब फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था, तो सभी बहुत एक्साइटेड हो गए थे और नानी के लुक पर जमकर प्यार बरसा रहे थे. वहीं एक्टर राघव जुयाल एक ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से हर बार दर्शकों का दिल जीता हैं. खासकर नेगेटिव किरदारों में उनकी छवि देखने लायक होती है. इसी बीच आज यानी 10 जुलाई को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ ही उनकी फिल्म 'द पैराडाइज' से उन्हें खास तोहफा मिला है. 

विक्रम मालिक बनकर चमके राघव 

मेकर्स ने फिल्म से राघव का एक नया पोस्टर शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'हमारे 'विक्रम मालिक' यानी बेहद प्रतिभाशाली राघव जुयाल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. वो आपसे 'द पैराडाइज' में मिलेंगे और अपनी परफॉर्मेंस से आपको चौंका देंगे.' इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच हलचल मच गई और सभी उनकी तारीफ करने लगे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Paradise (@theparadisemovie)

ये भी पढ़ें: Niharika NM: कौन हैं निहारिका एनएम? राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में आएंगी नजर

गाने को मिले शानदार व्यूज 

बता दें कि कुछ महीने पहले फिल्म का एक गाना 'आया शेर' रिलीज किया गया था, जो एक एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया है. गाने में नानी के डांस और उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ हो रही हैं. वहीं अब तक इसे 189 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं बात करें फिल्म की, तो मेकर्स ने इसे खास बनाने के लिए हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से कॉन्टैक्ट किया है, जिससे इसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया जा सके. वहीं निर्देशक का विजन, किरदार और फिल्म की कहानी इसे एक अलग लेवल पर ले जाने वाली हैं. 21 अगस्त 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत 8 लैंग्वेज के साथ फिल्म को रिलीज किया जाएगा.  

ये भी पढ़ें: Dhamaal 4 Box office Collection: 6 बजे 'धमाल 4' ने 'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में

और पढ़ें
Published at : 10 Jul 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Raghav Juyal Nani The Paradise Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
बर्थडे पर राघव जुयाल को मिला खास तोहफा, 'द पैराडाइज' से सामने आया 'विक्रम मालिक' का दमदार पोस्टर
बर्थडे पर राघव जुयाल को मिला खास तोहफा, 'द पैराडाइज' से सामने आया 'विक्रम मालिक' का दमदार पोस्टर
साउथ सिनेमा
Thursday Box Office Collection: गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: थलापति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड से मिला A सर्टिफिकेट, रिलीज डेट भी कंफर्म
थलापति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड से मिला A सर्टिफिकेट, रिलीज डेट भी कंफर्म
साउथ सिनेमा
इंडिया की पहली फीमेल-लीड अंडरवॉटर फाइटर बनीं रश्मिका मंदाना, 'मैसा' के लिए पानी में 20 घंटे की शूटिंग
इंडिया की पहली फीमेल-लीड अंडरवॉटर फाइटर बनीं रश्मिका मंदाना, 'मैसा' के लिए पानी में 20 घंटे की शूटिंग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
इंडिया
जेल में आतंकी को तला-भूना खाना पसंद नहीं, लगाई गुहार, अब तिहाड़ से मांगा गया जवाब
जेल में आतंकी को तला-भूना खाना पसंद नहीं, लगाई गुहार, अब तिहाड़ से मांगा गया जवाब
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
विश्व
केरल की मेडिकल स्टूडेंट ने 'धर्म परिवर्तन' से किया इनकार तो इस मुस्लिम देश में हत्या, परिवार का सनसनीखेज आरोप
केरल की मेडिकल स्टूडेंट ने 'धर्म परिवर्तन' से किया इनकार तो इस मुस्लिम देश में हत्या, परिवार का आरोप
विश्व
तेल नहीं, 220 मिलियन टन जिंक-लेड का खजाना! क्या ईरान की जंग के पीछे छिपा है असली खेल?
तेल नहीं, 220 मिलियन टन जिंक-लेड का खजाना! क्या ईरान की जंग के पीछे छिपा है असली खेल?
शिक्षा
NCERT की किताबों के कागज पर विवाद, शिक्षा मंत्रालय ने मांगी पूरी रिपोर्ट
NCERT की किताबों के कागज पर विवाद, शिक्षा मंत्रालय ने मांगी पूरी रिपोर्ट
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget