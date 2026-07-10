साउथ सुपरस्टार नानी की आने वाली फिल्म 'द पैराडाइज' दर्शकों के बीच खूब चर्चा में हैं. जब फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था, तो सभी बहुत एक्साइटेड हो गए थे और नानी के लुक पर जमकर प्यार बरसा रहे थे. वहीं एक्टर राघव जुयाल एक ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से हर बार दर्शकों का दिल जीता हैं. खासकर नेगेटिव किरदारों में उनकी छवि देखने लायक होती है. इसी बीच आज यानी 10 जुलाई को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ ही उनकी फिल्म 'द पैराडाइज' से उन्हें खास तोहफा मिला है.

विक्रम मालिक बनकर चमके राघव

मेकर्स ने फिल्म से राघव का एक नया पोस्टर शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'हमारे 'विक्रम मालिक' यानी बेहद प्रतिभाशाली राघव जुयाल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. वो आपसे 'द पैराडाइज' में मिलेंगे और अपनी परफॉर्मेंस से आपको चौंका देंगे.' इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच हलचल मच गई और सभी उनकी तारीफ करने लगे.

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गाने को मिले शानदार व्यूज

बता दें कि कुछ महीने पहले फिल्म का एक गाना 'आया शेर' रिलीज किया गया था, जो एक एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया है. गाने में नानी के डांस और उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ हो रही हैं. वहीं अब तक इसे 189 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं बात करें फिल्म की, तो मेकर्स ने इसे खास बनाने के लिए हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से कॉन्टैक्ट किया है, जिससे इसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया जा सके. वहीं निर्देशक का विजन, किरदार और फिल्म की कहानी इसे एक अलग लेवल पर ले जाने वाली हैं. 21 अगस्त 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत 8 लैंग्वेज के साथ फिल्म को रिलीज किया जाएगा.

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