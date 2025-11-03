हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: बड़ी मुश्किल है! 'बाहुबली द एपिक' कमा तो रही, लेकिन हिंदी दर्शकों को लुभा नहीं पा रही

Box Office: बड़ी मुश्किल है! 'बाहुबली द एपिक' कमा तो रही, लेकिन हिंदी दर्शकों को लुभा नहीं पा रही

Baahubali The Epic Box Office Collection: प्रभास और एस एस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली द एपिक' ने दूसरी बार रिलीज होकर भी रिकॉर्ड बना डाले हैं. लेकिन इस बार हिंदी ऑडियंस ज्यादा सपोर्ट नहीं करती दिख रही.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 03 Nov 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

प्रभास और एस एस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली द एपिक' पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्म बन चुकी है. फिल्म ओपनिंग के मामले में सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज भी बन गई थी.

पहले वीकेंड वर्ल्डवाइड भी फिल्म का डंका बजा और इंडिया में तो 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी नई फिल्मों को भी पिछले 3 दिनों में हर दिन कमाई के मामले में पीछे कर दिया.

हालांकि, फिल्म के मेकर्स को इससे भी ज्यादा खुशी तब मिलती जब एक खास मुश्किल को फिल्म पार कर पाती. और वो मुश्किल ये है कि फिल्म हिंदी ऑडियंस को ठीक से लुभा नहीं पा रही है.

हिंदी ऑडियंस को कितना लुभा रही 'बाहुबली द एपिक'

  • सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा देखें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर पेड प्रिव्यू मिलाकर 10.80 करोड़ कमाए. दूसरे दिन 7.25 करोड़ और तीसरे दिन 6.3 करोड़ रुपये. ये देखने में काफी प्रभावी लग रहा है, लेकिन इस डेटा को ध्यान से देखें तो हिंदी से हुई कमाई कुछ खास चौंकाने वाली नहीं है.
  • फिल्म ने हर दिन सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु से की है. हिंदी से पहले और दूसरे दिन की कमाई सिर्फ 1.35 करोड़ और 1.55 करोड़ रही. हालांकि, तीसरे दिन कमाई बढ़कर 1.6 करोड़ हुई लेकिन उसकी वजह संडे की छुट्टी थी. 

ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा कहीं नहीं हो रहा खास कलेक्शन

जबकि इन्हीं दिनों में तेलुगु से हुई कमाई 9.05 करोड़, 4.9 करोड़ और 3.6 करोड़ रही. बाकी कन्नड़, तमिल और मलयालम में तो फिल्म लाखों में सिमट गई. साफ है कि फिल्म उसी भाषा में ज्यादा देखी जा रही है जिस भाषा में वो ओरिजनली बनाई गई थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baahubali (@baahubalimovie)

दोबारा सुपरहिट होने के लिए हिंदी दर्शकों का सपोर्ट कितना जरूरी?

  • अब अगर 'सनम तेरी कसम री-रिलीज' की कमाई देखें तो इसने सिर्फ हिंदी में ही 4.25 करोड़, 5.25 करोड़ और 6 करोड़ रुपये शुरुआती 3 दिनों में कमाए थे. जाहिर है कि 'बाहुबली द एपिक' को हिंदी दर्शकों का सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल रहा जैसे इस फिल्म के दूसरे पार्ट 'बाहुबली 2' को 2017 में मिला था.
  • 'बाहुबली 2' ने 2017 में हिंदी से 510.99 करोड़ कमाए जबकि इंडिया में 1030.42 करोड़ कमाए थे. यानी आधी कमाई हिंदी से हुई थी और इसी वजह से ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी. अब अगर 'बाहुबली द एपिक' को दोबारा से सुपरहिट होना है तो हिंदी दर्शकों का सपोर्ट जरूरी है जो मिलता नहीं दिख रहा.

हालांकि, इसे वर्ल्डवाइड भी खूब पसंद किया जा रहा है और 3 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म 39.75 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. इसलिए फिल्म का भविष्य जानने के लिए भविष्य के डेटा का इंतजार करना होगा.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 03 Nov 2025 03:55 PM (IST)
Tags :
Prabhas Telugu Cinema BOX OFFICE COLLECTION Baahubali The Epic Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget