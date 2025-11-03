प्रभास और एस एस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली द एपिक' पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्म बन चुकी है. फिल्म ओपनिंग के मामले में सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज भी बन गई थी.

पहले वीकेंड वर्ल्डवाइड भी फिल्म का डंका बजा और इंडिया में तो 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी नई फिल्मों को भी पिछले 3 दिनों में हर दिन कमाई के मामले में पीछे कर दिया.

हालांकि, फिल्म के मेकर्स को इससे भी ज्यादा खुशी तब मिलती जब एक खास मुश्किल को फिल्म पार कर पाती. और वो मुश्किल ये है कि फिल्म हिंदी ऑडियंस को ठीक से लुभा नहीं पा रही है.

हिंदी ऑडियंस को कितना लुभा रही 'बाहुबली द एपिक'

सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा देखें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर पेड प्रिव्यू मिलाकर 10.80 करोड़ कमाए. दूसरे दिन 7.25 करोड़ और तीसरे दिन 6.3 करोड़ रुपये. ये देखने में काफी प्रभावी लग रहा है, लेकिन इस डेटा को ध्यान से देखें तो हिंदी से हुई कमाई कुछ खास चौंकाने वाली नहीं है.

फिल्म ने हर दिन सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु से की है. हिंदी से पहले और दूसरे दिन की कमाई सिर्फ 1.35 करोड़ और 1.55 करोड़ रही. हालांकि, तीसरे दिन कमाई बढ़कर 1.6 करोड़ हुई लेकिन उसकी वजह संडे की छुट्टी थी.

ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा कहीं नहीं हो रहा खास कलेक्शन

जबकि इन्हीं दिनों में तेलुगु से हुई कमाई 9.05 करोड़, 4.9 करोड़ और 3.6 करोड़ रही. बाकी कन्नड़, तमिल और मलयालम में तो फिल्म लाखों में सिमट गई. साफ है कि फिल्म उसी भाषा में ज्यादा देखी जा रही है जिस भाषा में वो ओरिजनली बनाई गई थी.

दोबारा सुपरहिट होने के लिए हिंदी दर्शकों का सपोर्ट कितना जरूरी?

अब अगर 'सनम तेरी कसम री-रिलीज' की कमाई देखें तो इसने सिर्फ हिंदी में ही 4.25 करोड़, 5.25 करोड़ और 6 करोड़ रुपये शुरुआती 3 दिनों में कमाए थे. जाहिर है कि 'बाहुबली द एपिक' को हिंदी दर्शकों का सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल रहा जैसे इस फिल्म के दूसरे पार्ट 'बाहुबली 2' को 2017 में मिला था.

'बाहुबली 2' ने 2017 में हिंदी से 510.99 करोड़ कमाए जबकि इंडिया में 1030.42 करोड़ कमाए थे. यानी आधी कमाई हिंदी से हुई थी और इसी वजह से ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी. अब अगर 'बाहुबली द एपिक' को दोबारा से सुपरहिट होना है तो हिंदी दर्शकों का सपोर्ट जरूरी है जो मिलता नहीं दिख रहा.

हालांकि, इसे वर्ल्डवाइड भी खूब पसंद किया जा रहा है और 3 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म 39.75 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. इसलिए फिल्म का भविष्य जानने के लिए भविष्य के डेटा का इंतजार करना होगा.