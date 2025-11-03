भारतीय क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना मैदान के बाहर अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने की तैयारी कर रही हैं. दरअसल आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप 2025 विनर स्मृति मंधाना नवंबर 2025 में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं. चलिए यहां जानते हैं स्मृति के होने वाले पति पलाश मुच्छल कौन हैं और ये जोड़ी कब शादी कर रही है?

पलाश मुच्छल कौन हैं?

स्मृति मंधाना के होने वाले पति पलाश मुच्छल एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन है और उनका करियर भी शानदार है. 1995 में इंदौर के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे पलाश संगीत के बीच पले-बढ़े. भारतीय शास्त्रीय गायन में ट्रेंड पलाश की कम उम्र में ही बॉलीवुड में एंट्री हो गई थी. उन्होंने ढिश्कियाऊँ (2014) के लिए कंपोजर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की. तब से, उन्होंने भूमि और तेरे बिन लादेन: डेड ऑर अलाइव जैसी फ़िल्मों के लिए यादगार गीत दिए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Palaash Muchhal (@palash_muchhal)

फेमस स्टार्स के साथ हिट इंडिपेंडेंट सिंगल भी बनाए

फ़िल्म म्यूजि के अलावा, पलाश ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक वर्ल्ड में भी अपनी एक मज़बूत पहचान बनाई है, जहाँ उन्होंने भारत के कुछ टॉप सिंगर्स और लिरिसिस्ट के साथ काम किया है. वह सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई भी हैं, जिनके फेमस गाने "लापता", "मेरी आशिकी" और "जुम्मे की रात" बॉलीवुड प्लेलिस्ट में छाए रहे हैं. मुच्छल भाई-बहनों ने मिलकर भारत की सबसे टैलेंटेड संगीत जोड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई है.





कब है स्मृति और पलाश की शादी?

आनंद बाज़ार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक पलाश और स्मृति की शादी 20 नवंबर को स्मृति के गृहनगर सांगली, महाराष्ट्र में होने की उम्मीद है. रूमर्स हैं कि दोनों परिवार एक प्राइवेट लेकिन ग्रैंड वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें क्रिकेटर, फिल्मी हस्तियाँ और दोनों पक्षों के करीबी दोस्त शामिल होंगे.

View this post on Instagram A post shared by Palaash Muchhal (@palash_muchhal)

स्मृति और पलाश की लव स्टोरी

स्मृति और पलाश का रिश्ता 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन इस जोड़े ने इसे कई सालों तक इसे दुनिया से छिपा कर रथा. जुलाई 2024 में अपनी प्यार की पांचवीं एनिवर्सरी पर एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ खुलासा किया था कि वे रिलेशनशिप में हैं.