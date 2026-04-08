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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा18 साल से Raaka पर काम कर रहे थे एटली कुमार, कहा- ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा है

18 साल से Raaka पर काम कर रहे थे एटली कुमार, कहा- ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा है

Raaka: एटली कुमार फिल्म 'राका' लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में अल्लू अर्जुन लीड रोल में हैं. एटली कुमार ने फिल्म को लेकर बात की. बताया कि वो इस पर 18 साल से काम कर रहे थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 08 Apr 2026 03:32 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन फिल्म 'राका' लेकर आ रहे हैं. अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर फिल्म की अनाउंसमेंट हुई. इस फिल्म को एटली कुमार बना रहे हैं. एटली कुमार 'राका  के जरिए एक ऐसा यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं जिसमें फैंटेसी, एक्शन और इमोशन का मेल होगा. एटली कुमार ने फिल्म के बारे में बात की और बताया कि वो 18 साल से इस फिल्म के आईडिया को अपने साथ लेकर चल रहे हैं.

'18 साल से इस आईडिया को जिंदा रखा'

फिल्म के बारे में बात करते हुए एटली कुमार ने कहा, 'राका, सिर्फ एक फिल्म नहीं है… ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है. इसे मैंने सालों तक संभालकर रखा. 18 साल तक मैंने इस एक आइडिया को जिंदा रखा. इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और हर समय मेरे साथ रहा. और सच कहूं. ये तो बस शुरुआत है.'

एटली कुमार के साथ सन पिक्चर्स ने भी इस प्रोजेक्ट को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी कोशिशों में से एक बताया. उनका कहना है कि एटली की कहानी और अल्लू अर्जुन की स्टार पावर मिलकर 'राका' को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाएगी.

 
 
 
 
 
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राका के पोस्टर से अल्लू अर्जुन का लुक

बता दें कि पहले फिल्म का नाम AA22xA6 था. जो अब बदलकर राका हो गया है. फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी. फिल्म के पोस्ट में अल्लू अर्जुन को अब तक के सबसे अलग अवतार में देखा गया. पोस्टर में अल्लू अर्जुन को अपने पंजे जैसे हाथ से आधे चेहरे को छुपाते हुए देखा गया. उन्हें बाल्ड लुक में देखा गया. अल्लू अर्जुन की आखों में काजल भी लगा है. साथ ही उनके लुक को मूछ से पूरा किया गया. अल्लू अर्जुन इस लुक में बहुत अलग और सस्पेंसफुल नजर आया.

एटली कुमार की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने Mugaputhagam, राजा रानी, Theri, बिगिल, जवान जैसी फिल्में बनाई हैं.

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Published at : 08 Apr 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun Atlee Kumar Raaka
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