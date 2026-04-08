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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ

'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ

Aditya Dhar Post: आदित्य धर ने 'धुरंधर' के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की तारीफ में एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि मुकेश 'धुरंधर' को उनसे पहले पहचान लिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Apr 2026 03:08 PM (IST)
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फिल्म 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स को फैंस ने भर-भरकर प्यार दिया. पहले पार्ट ने दुनियाभर में 1300 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे पार्ट ने भी 1600 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की थी. अब फिल्ममेकर आदित्य धर ने मुकेश छाबड़ा के लिए खास नोट लिखा.

आदित्य धर ने पोस्ट कर लिखा ये

आदित्य धर ने पोस्ट कर मुकेश छाबड़ा की तारीफ की. उन्होंने मुकेश के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट किया. उन्होने लिखा, 'मुकेश छाबड़ा के नाम. वो इंसान जिसने मुझसे कहीं पहले ही 'धुरंधर' को  पहचान लिया था. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी फिल्म में आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप पूरी फिल्म का ही रूप बदल देते हैं. मुकेश दूसरी कैटेगरी वाली इंसान हैं.'

आगे उन्होंने लिखा, 'पहली नरेशन से मुकेश को 'धुरंधर' के पैमाने, महत्वाकांक्षा और इसकी संभावनाओं पर मुझसे ज्यादा भरोसा था.जहां मैं झिझक कर रहा था, वहीं मुकेश निडर थे. जहां मैं लिमिट में सोच रहा था, तो मुकेश ने मुझे बड़ा सोचने के लिए पुश किया. सिर्फ नंबर ही नहीं, बल्कि डिटेल्स, गहराई और सच्चाई में भी.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने लिखा, 'इस फिल्म की कास्टिंग आसान नहीं थी. इतने सारे एक्टर्स, कैरेक्टर्स और हर एक चेहरे को सही चुनने की जिम्मेदारी. लेकिन मुकेश और उनकी टीम ने पूरी जान लगा दी. मेरा ब्रीफ सिंपल था, अच्छे एक्टर्स लेकर आओ, नए या पुराने, छोटे या बड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता. और उन्होंने इसे मिशन बना दिया. कई दिन और रात हमने साथ बैठकर कैरेक्टर को लेकर बारे कीं. मुकेश के लिए कास्टिंग का मतलब सिर्फ रोल भरना नहीं था, बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढ़ना था जो इससे बिलॉन्ग करते हो. छोटे से रोल के लिए भी उन्होंने गहराई से काम किया. ताकि स्क्रीन पर दिखने वाला हर शख्स रियल और सच्चा लगे. लेकिन क्राफ्ट से परे, मैंने उनके अंदर जो पाया वो रेयर है, एक दोस्त, एक भाई, एक शुभ चिंतक. जो फिल्म के साथ पूरे विश्वास के साथ खड़ा रहा. तब भी जब मेरा विश्वास डगमगा रहा था.'

'कास्टिंग डायरेक्टर को करना चाहिए सेलिब्रेट'
धुरंधर के डायरेक्टर ने लिखा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म से लोग कास्टिंग की पावर को समझेंगे. जो कि फिल्ममेकिंग का सबसे अहम हिस्सा है. लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज किया जाता है. ये फिल्म बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी इंडस्ट्री अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स को सेलिब्रेट नहीं करती हैं. मुकेश इस फिल्म के हर फ्रेम में आपकी पसंद झलकती है. बहुत आभार, प्यार और सम्मान.' 
 

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Published at : 08 Apr 2026 03:08 PM (IST)
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