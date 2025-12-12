नंदमुरी बालकृष्ण अंखडा 2 के साथ एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. पहले ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी मगर आखिरी समय पर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था.जिसके बाद फैंस काफी निराश हो गए थे. मगर अब अखंडा 2 की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है और ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म का एक रात पहले प्रीमियर भी हुआ था. पोस्टपोन होने के बाद भी अखंडा 2 का हाइप कम नहीं हुआ है इसने एडवांस बुकिंग से जमकर कमाई कर ली है.

अखंडा 2 को ओवरसीज बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग मिली है.इस फिल्म ने प्रीमियर शो से ही 2.25 करोड़ की कमाई कर ली थी. आइए आपको बताते हैं कि एडवांस बुकिंग से अखंडा 2 कितने करोड़ छाप चुकी है.

एडवांस बुकिंग से किया इतना कलेक्शन

टी2बी लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक अखंडा 2 ने एडवांस बुकिंग से दुनियाभर में 15.5 करोड़ की कमाई कर ली है. ये नंबर अभी और बढ़ने वाले हैं. एडवांस बुकिंग से अखंडा 2 का कलेक्शन करीब 20 करोड़ पहुंच सकता है. BFilmy की रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु में फिल्म के 2D वर्जन ने अब तक 9.98 करोड़ कमाए हैं और 4,40,278 टिकट बेचे हैं. इस बीच, तेलंगाना हाई कोर्ट ने अखंडा 2 के लिए स्पेशल शो और टिकट की कीमत बढ़ाने से मना कर दिया है.

मेकर्स से मांगी थी माफी

अखंडा 2 को आखिरी मिनट पर पोस्टपोन करने के बाद मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस से माफी मांगी थी. उन्होंने लिखा था- 'भारी मन से हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि 'अखंडा 2' कुछ जरूरी वजहों से तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी.यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम सच में समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतजार कर रहे हर फैन और फिल्म लवर को कितनी निराशा होगी.'

