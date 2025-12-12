सिनेमाघरों में इन दिनों बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई फिल्में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद हैं. इनमें रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से लेकर दो हफ्ते पुरानी धनुष और कृति सेनन अभिनीत 'तेरे इश्क में' और ममूटी की क्राइम थ्रिलर 'कलमकवल' के अलावा कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीप स्टारर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द डेविल' शामिल हैं. इन सबमें जहां 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म कर रही हैं तो वहीं बाकी फिल्में टिकट खिड़की पर कमाई के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं. चलिए यहां जानते हैं थर्सडे को इन फिल्मों ने कितनी कमाई की है?

‘धुरंधर’ ने थर्सडे को कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने अपनी रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवावर को 27 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 207.25 करोड़ रुपये हो गया है. 11 दिसंबर 2025, गुरुवार को फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 39.53% रही. सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी 59.83% रात के शो में देखी गई, इसके बाद शाम के शो में 44.92%, दोपहर के शो में 34.70% और सुबह के शो में 18.62% रही.

‘तेरे इश्क में’ ने दूसरे गुरुवार कितनी की कमाई

धनुष और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए अब संघर्ष कर रही है. फिल्म ने 16 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी लेकिन 14वें दिन इसकी कमाई में पहली बड़ी गिरावट देखी गई. आनंद एल राय की इस फिल्म ने दूसरे गुरुवार को 1.65 करोड़ रुपये कमाएय इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 108.80 करोड़ रुपये हो गया है.

'द डेविल' ने गुरुवार को कितनी की कमाई

दर्शन थूगुदीप की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'द डेविल' 11 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. दर्शकों से मिले-जुले रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद, कन्नड़ फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ रुपये कमाए. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 11 दिसंबर, गुरुवार को फिल्म की कन्नड़ ऑक्यूपेंसी 63.75% रही. प्रकाश वीर द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में अच्युत कुमार और महेश मांजरेकर भी अहम भूमिकाओं में हैं.

'कलमकावल' ने गुरुवार को कितना किया कलेक्शन?

ममूटी और विनायकान की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'कलमकवल', जो रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपनी पकड़ बनाए हुए है. मलयालम फिल्म ने 5 करोड़ रुपये की ओपनिंग की और वीकेंड का फायदा उठाते हुए पहले रविवार को 6 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, इसके बाद के दिनों में कमाई में गिरावट आई और सातवें दिन इसने 2 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 26.30 करोड़ रुपये हो गया है. जिथिन के जोस द्वारा निर्देशित इस फिल्म में गायत्री अरुण, राजिशा विजयन और गिबिन गोपीनाथ भी अहम भूमिकाओं में हैं.