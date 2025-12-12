'मैं बिकाऊ नहीं हूं..' काम पर लौटते ही ऋचा चड्ढा ने किसे दिखाया गुस्सा?

ऋचा चड्ढा ने अली फजल से लंबे रिलेशनशिप के बाद 2020 में शादी की. शादी के दो साल बाद ऋचा और अली ने अपनी पहली संतान का स्वागत किया. जुलाई 2023 में ऋचा ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया.

बेटी के जन्म के बाद ऋचा ने करीब दो साल काम से दूर रहीं. हालांकि अब करीब दो साल बाद फिर से काम पर लौट आई हैं. जैसे वह काम पर लौटीं. ठीक वैसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट लिखा.इस नोट में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें शुरू हो गई हैं.

ऋचा चड्ढा ने अपनी पोस्ट में काफी कुछ लिखा है. मदरहुड जर्नी, सोशल मीडिया और अन्य चीजों पर अपनी निराशा जताई है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि वह बिकाऊ नहीं है.

दो साल बाद काम पर लौटीं

ऋचा चड्ढा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'रविवार को मैं लगभग दो साल बाद काम पर लौटी. जितना जल्दी मैं लौटना चाहती थी, मेरा शरीर, मेरा मन बिल्कुल तैयार नहीं था. लेकिन इन साफ दिखने वाली परेशानियों के अलावा, मुझे अपने करीबी लोगों से गहरे प्रोफेशनल धोखे का सामना करना पड़ा. मैंने सीखा है कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ही नैतिकता और साहस रखते हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Richa Chadha (@therichachadha)

मैं माफ कर देती हूं...लेकिन

ऋचा चड्ढा यहीं नहीं रुकती हैं. वह आगे लिखती हैं, 'ज्यादातर लोग इतनी गहरी हीन भावना और कमी की सोच से काम करते हैं कि वे कभी भी सच नहीं बोलते. वे कभी खुश नहीं रहते, जैसे डिमेंटर- जो जिंदगी की सारी खुशी चूस लेते हैं. जिन लोगों ने मेरे सबसे कमजोर दौर में मेरे साथ क्रूरता दिखाई, शायद उन्हें खुद अपने जीवन में पर्याप्त प्यार नहीं मिला. मैं माफ कर देती हूं, लेकिन कभी भूलती नहीं. कृपया ध्यान रखें, अगर आप मेरे रास्ते में आएं. आप जानते हैं आप कौन हैं.

मां को संभालने के लिए जबरदस्त सपोर्ट चाहिए

अगर एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गांव चाहिए, तो मां को संभालने के लिए जबरदस्त सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मां को याद ही नहीं रहता कि वह बच्चे के जन्म से पहले कौन थी. इससे मानसिक रूप से उबरने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगा. हर कोई कहता है कि ज्यादा पोस्ट करो, ज्यादा 'कंटेंट' बनाओ, लेकिन मैं सोशल मीडिया की कर्मचारी नहीं हूं. मेरा भी एक जीवन है. और मैं अपनी जिंदगी की छोटी सी झलक भी शेयर करने से डरती हूं, कहीं मुझे किसी पॉडकास्ट में बुला न लिया जाए 'इस बारे में बात करने के लिए', कैमरे हर आंसू पर जूम करते हुए.

View this post on Instagram A post shared by Richa Chadha (@therichachadha)

मैं बिकाऊ नहीं हूं: ऋचा चड्ढा

ऋचा चड्ढा ने अपनी पोस्ट के आखिरी में सोशल मीडिया कल्चर और मदरहुड पर तगड़ा सवाल उठाया. उन्होंने लिखा , 'पोस्ट-पार्टम डिप्रेशन पर बात क्यों नहीं कर सकते बिना उसका पोस्टर-चाइल्ड बने. बॉडी पॉजिटिविटी पर बात क्यों नहीं हो सकती बिना स्ट्रेच मार्क्स की क्लोज-अप फोटो दिखाए. ऋचा ने पूछा कि इंसान चीजें क्यों शेयर करता है.दूसरों को ताकत देने के लिए या पैसा कमाने के लिए. उन्होंने साफ कहा कि मैं पहले से ही ऋचा हूं… जो दिखता है वो बिकता है पर मैं बिकाऊ नहीं हूं.'