आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई मजेदार या दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आ जाता है, जिसे देखते ही लोगों का दिन बन जाता है. ऐसे ही एक बेहद क्यूट वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इस वीडियो में दो नन्ही बच्चियों की मासूमियत और उनकी प्यारी बातें देखकर हर कोई हंसी रोक नहीं पा रहा है.बच्चों की हरकतें हमेशा दिल जीत लेती हैं, और इस बार भी इन नन्ही परी जैसे बच्चियों ने ऐसा ही कर दिखाया है.

यह वीडियो इतना हल्का-फुल्का और मजेदार है कि जिसने भी देखा, वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया. सोशल मीडिया पर लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और बड़े प्यार से कमेंट कर रहे हैं. आइए जानें आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे रातों-रात वायरल बना दिया.

वीडियो में क्या होता है?

वायरल वीडियो में दो छोटी-छोटी बच्चियां कैमरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं. आगे वाली बच्ची हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और पीछे वाली बच्ची उसे धीरे से कहती है बोल दे बोल दे. जब आगे वाली बच्ची बोलना शुरू करती है तो वह कैमरे की तरफ देखकर बहुत मासूमियत से कहती है जो लोग गरीब हैं, वो कमेंट में लाल दिल भेजें… और जो लोग अमीर हैं, वो कमेंट में 10 हजार भेजें. इतना सुनते ही पीछे खड़ी छोटी बच्ची, जो थोड़ी और भी क्यूट लगती है, उसे प्यार से हल्का-सा थपथपाती है और कहती है Scanner me bol na. scanner me यानी कि कमेंट में थोड़े न भेजेंगे, स्कैनर में भेजने को बोल.यह सुनकर आगे वाली बच्ची तुरंत अपनी लाइन सुधारती है और कहती है स्कैनर में 10 हजार भेजें. इसी मासूम बातचीत और उनकी प्यारी अदाओं ने सभी को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. वीडियो इतना मजेदार है कि कई लोग इसे देखते ही खिलखिला उठे.

Scanner me bol na scanner me 😂😂😂 pic.twitter.com/Fd7d0LEVYv — Baba X Wale (@Babaxwale) December 11, 2025

लोगों के रिएक्शन और कमेंट्स

जैसे ही यह प्यारा वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की लाइन लग गई. किसी ने लिखा कि यह अब तक का सबसे क्यूट वीडियो है. कई यूजर्स बच्चियों की मासूमियत के फैन हो गए और दिल वाले इमोजी की बरसात कर दी.कुछ लोगों ने मज़ाक में लिखा 10 हजार तो अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ढेर सारा प्यार जरूर देंगे. कई लोग बोले कि इन बच्चों की बातों में इतनी प्यारी मासूमियत है कि तनाव भी छूमंतर हो जाता है.

