कपिल शर्मा अपने बॉलीवुड करियर की चौथी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के साथ 12 दिसंबर को सिनेमाहॉल में आ चुके हैं. ये फिल्म उनकी 2015 में आई डेब्यू फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल है.

10 साल पहले आई फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी. तो अब जान लेते हैं कि बड़ी हिट का सीक्वल ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर रही है. वो भी ऐसे समय में जब सामने 'धुरंधर' जैसी भयंकर फिल्म लगी हो.

'किस किसको प्यार करूं 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर सैक्निल्क के मुताबिक 5:20 बजे तक टोटल 0.70 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है. बता दें कि ये डेटा अभी शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

कोईमोई की प्रीडिक्शन रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म आज 1.5-2.5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म इतना ही कमा पाती है या इससे भी आगे पहुंच पाती है.

'किस किसको प्यार करूं 2' कहां खा गई मात कहां पड़ी भारी?

कपिल शर्मा ने अपने करियर में इसके पहले तीन फिल्में की. पहली 'किस किसको प्यार करूं', दूसरी 'फिरंगी' और तीसरी 'ज्विगाटो'. इन तीनों में से पहली फिल्म से हालिया रिलीज पीछे रह गई.

हालांकि, 'ज्विगाटो' का ओपनिंग डे कलेक्शन पीछे हो चुका है और अब ये देखना है कि फाइनल डेटा आने के बाद 'फिरंगी' से फिल्म आगे निकल पाती है या नहीं. नीचे आप तीनों फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन देख सकते हैं.

किस किसको प्यार करूं (2015)- 10.20 करोड़

फिरंगी- 2.10 करोड़

ज्विगाटो- 43 लाख

'किस किसको प्यार करूं 2' के बारे में

अनुकल्प गोस्वामी फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी. कपिल शर्मा के साथ फिल्म में तीन एक्ट्रेस भी हैं. पहली हैं आयशा खान, दूसरी त्रिधा चौधरी और तीसरी पारुल गुलाटी. फिल्म में मनजोत सिंह और विपिन शर्मा भी अहम रोल में हैं जो फिल्म में जान डाल गए हैं. एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बताया है.