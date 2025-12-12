तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार
Tej Pratap Yadav News: बिहार के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव को खुद हार का सामना करना पड़ा. अब उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू की है.
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी का लगातार विस्तार कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2027 में भी हम यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे. अभी कोई सुरक्षित नहीं है. हम भी सुरक्षित नहीं हैं. कोई भी आकर हमला कर सकता है. हम अपनी बहन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं. हमारी सरकार से मांग है की जो लोग सड़क किनारे मेहनत मजदूरी करके रह रहे हैं उनको भी उचित घर की व्यवस्था की जाए.
राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी है- तेज प्रताप यादव
पटना में शुक्रवार (12 दिसंबर) को पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि सदस्यता अभियान के तहत पूरे देश में पार्टी का सदस्य बनाना है. लोग पार्टी-संगठन से जुड़ रहे हैं. हर राज्य में पार्टी को फैलाना है. राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी है."
सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था हो- तेज प्रताप
बिहार में बुलडोजर एक्शन पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "सरकार से हमारी मांग है कि जो गरीब सड़क के किनारे रह रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए. उनके छोटे छोटे बच्चे हैं. उनके लिए भी व्यवस्था हो, उन्हें भी कहीं रोजी रोजगार मिले."
#WATCH पटना: जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि हमें पूरे देश में सदस्य बनाने हैं और लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं...हमें इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। इसके चलते हमने आज जन शक्ति जनता दल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है...हम इस… pic.twitter.com/aE1qcQ8AHo— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 12, 2025
हमारी पार्टी एक्टिव मोड में है- तेज प्रताप यादव
पूर्व विधायक ने कहा कि पार्टी का वेबसाइट भी तैयार किया जा रहा है. मीडिया को इसकी सूचना दी जाएगी. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कई पार्टियां शिथिल पड़ गई है लेकिन हमारी पार्टी एक्टिव मोड में है. हम लोग काम कर रहे हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव को झटका लगा. पहले उन्हें पार्टी से निकाला गया. इसके बाद उन्होंने जन शक्ति जनता दल नाम की पार्टी का गठन किया. हसनपुर सीट को बदलने का फैसला लेते हुए तेज प्रताप यादव ने इस चुनाव में महुआ से चुनाव लड़ा. उन्हें हार का सामना करना पड़ा. महुआ सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की. प्रशांत किशोर की पार्टी यहां दूसरे नंबर पर रही, तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर रहे.
