महज 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच चुकी है. ये कोई बड़ी स्टार कास्ट की बॉलीवुड या साउथ की फिल्म भी नहीं है बल्कि ये कमाल एक क्षेत्रीय फिल्म कर दिखाया जो कृष्ण की भक्ति पर बेस्ड है. दरअससल हम बात कर रहे हैं ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ की जो स्लीपर हिट हो चुकी है. चलिए यहां जानते हैं मामूली शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने कैसे 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली?

कैसे बनी गुजरात की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर?

'लालो – कृष्णा सदा सहायताते' 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली गुजराती फिल्म बन गई है इस कामयाबी की और भी हैरान करने वाली बात यह है कि फिल्म का बजट सिर्फ 50 लाख रुपये था और इसकी शुरुआत भी बहुत खराब हुई थी. 10 अक्टूबर, 2025 को गुजरात में रिलीज होने पर इसने अपने पहले दिन सिर्फ 5 लाख रुपये कमाए. पहले तीन हफ्तों में भी इसकी कमाई बेहद मामूली रही. बता दें कि इसने हफ्ते में 40 लाख रुपये, दूसरे हफ्ते में 30 लाख रुपये और तीसरे हफ्ते में थोड़ी बढ़त के साथ 80 लाख रुपये कमाए थे.

लेकिन जैसे-जैसे वर्ड ऑफ माउथ फैला, फिल्म ने धमाका कर दिया. पांचवें हफ्ते में इसने 32.50 करोड़ रुपये, छठे हफ्ते में 28.25 करोड़ रुपये और सातवें हफ्ते में 17.75 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ 'लालो' गुजराती सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है.

आठ हफ़्ते बाद भी नहीं थम रही ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’

सैकनिल्क वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने आठवें वीकेंड के बाद, फ़िल्म ने 52 दिनों में वर्ल्डवाइड101.50 करोड़ रुपये की ज़बरदस्त कमाई की. 53वें दिन भी, जब ज़्यादातर फ़िल्में मुश्किल से चलती हैं, 'लालो' ने 981 शो में 16.2% की ऑक्यूपेंसी के साथ 88 लाख रुपये ग्रॉस (76 लाख रुपये नेट) कमाकर एक बार फिर ट्रेड को चौंका दिया. ये फिल्म जिस तरह से अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है उसे देखते हुए लग रहा है कि ये अभी अपने कलेक्शन में और ज्यादा इजाफा करेगी.