रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. हाल ही में इसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे देखने के बाद तो इस फिल्म का बज सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. ऐसे में ‘धुरंधर’ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. ये फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को यानी इसी शुक्रवार को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज़ हो रही है.

दिलचस्प बात ये है कि पिछले साल, इसी तारीख को, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 सिनेमाघरों में आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. उम्मीद है, आदित्य धर की स्पाई एक्शन थ्रिलर सफलता का सिलसिला जारी रखेगी. लेकिन क्या ये रणवीर सिंह की सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन पाएगी?

‘धुरंधर’ को रिलीज़ से पहले बना हुआ है जबरदस्त बज

‘धुरंधर’ रिलीज से पहले खूब चर्चा में बनी हुई है. इसकी एक वजह इसकी दमदार कास्ट है जिसमें बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं जिनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है, जो एक हाई-सेलिंग पॉइंट भी है. बता दें कि फिल्म में रणवीर सिंह के साथ, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन अहम रोल में दिखेंगे. ऐसे में रिलीज़ से पहले की हाइप अच्छी है, और ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से अच्छी ग्रोथ हुई है. एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, और अगले कुछ दिन इसके बॉक्स ऑफिस सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी होंगे.

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस डे 1 वर्सेस रणवीर सिंह की टॉप 10 ओपनर्स

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को रणवीर की सबसे बड़ी ओपनर बनने के लिए पद्मावत के 24 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन से ज्यादा कमाई करनी होगी. वहीं इसे एक्टर की की टॉप 5 ओपनर्स में शामिल होने के लिए 15.85 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करनी होगी और इसके लिए इसे एक्टर की रामलीला के 15.85 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात देनी होगी. एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स से ही यह तय होगा कि यह रणवीर की सबसे बड़ी ओपनर बन पाती है या नहीं.

रणवीर सिंह की टॉप 10 ओपनर्स (कोईमोई के मुताबिक)