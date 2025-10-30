पंजाब और बॉलीवुड के फेमस सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इस वक्त अपनी एल्बम AURA को लेकर चर्चा में हैं. जिसका प्रमोशन वो वर्ल्ड टूर के जरिए कर रहे हैं. इसी कड़ी में एक्टर सिडनी पहुंचे. जहां के प्रोग्राम की झलक एक्टर ने एक वीडियो शेयर कर फैंस को दिखाई. इसी वीडियो में एक्टर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि वो नस्लभेदी (रेसिस्ट) कमेंट्स का शिकार हुए हैं.

नस्लभेदी टिप्पणी का शिकार हुए दिलजीत

दरअसल दिलजीत अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. एक्टर का एक यूट्यूब चैनल भी है. जहां वो अपनी सारी अपडेट फैंस के साथ शेयर करते हैं. इसी पर एक वीडियो शेयर कर दिलजीत ने बताया, ‘जैसे ही वे ऑस्ट्रेलिया लैंड हुए, पैपराजी ने फोटो खींचना शुरू कर दिया. जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, तो कई यूजर्स ने बड़े ही अजीब कमेंट्स किए. एक ने लिखा ‘फ्रेश ऊबर ड्राइवर शिफ्ट पर आ गया' या ‘7-11 के नए स्टाफ मेम्बर पहुंचे. मैं ये देखकर हैरान हूं...'

'ऐसी तुलना से तकलीफ नहीं होती'

दिलजीत ने आगे कहा, “ऐसी तुलना से मुझे तकलीफ नहीं होती. ये लोग तो समाज की रीढ़ हैं. ट्रक ड्राइवरों के बिना तो घरों तक अनाज भी ना पहुंचे. मैं किसी से नाराज नहीं हूं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी मेरे दिल में सिर्फ प्यार है.” दिलजीत के इस जवाब को सुनकर फैंस उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए.

इस फिल्म में नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ

वर्कफ्रंट की बात करें तो दिलजीत इन दिनों सनी देओल स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में दिलजीत एक अहम किरदार निभा रहे हैं. जिसकी शूटिंग उन्होंने खत्म कर ली है. फिल्म अगले साल यानि जनवरी 2026 में रिलीज होगी. फिल्म में उनके साथ सनी देओल के अलावा वरुण धवन और अहान शेट्टी भी दिखाई देंगे.

ये भी पढ़ें -

27 साल की हुईं अनन्या पांडे, मीडिया संग काटा केक, ऑफ शोल्डर चेक ड्रेस में क्यूट दिखीं बर्थडे गर्ल