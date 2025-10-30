एक्सप्लोरर
27 साल की हुईं अनन्या पांडे, मीडिया संग काटा केक, ऑफ शोल्डर चेक ड्रेस में क्यूट दिखीं बर्थडे गर्ल
Ananya Panday Birthday: अनन्या पांडे ने अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन पैपराजी के साथ किया. इस दौरान एक्ट्रेस चेक की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए नजर आई. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....
बॉलीवुड की खूबसूरत और चुलबुली एक्ट्रेस अनन्या पांडे आज यानि 30 अक्टूबर को अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने मीडिया के साथ भी केक कट किया. इस दौरान एक्ट्रेस ने केक के साथ खूब पोज भी दिए. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 30 Oct 2025 05:24 PM (IST)
