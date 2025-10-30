हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
27 साल की हुईं अनन्या पांडे, मीडिया संग काटा केक, ऑफ शोल्डर चेक ड्रेस में क्यूट दिखीं बर्थडे गर्ल

27 साल की हुईं अनन्या पांडे, मीडिया संग काटा केक, ऑफ शोल्डर चेक ड्रेस में क्यूट दिखीं बर्थडे गर्ल

Ananya Panday Birthday: अनन्या पांडे ने अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन पैपराजी के साथ किया. इस दौरान एक्ट्रेस चेक की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए नजर आई. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Ananya Panday Birthday: अनन्या पांडे ने अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन पैपराजी के साथ किया. इस दौरान एक्ट्रेस चेक की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए नजर आई. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....

बॉलीवुड की खूबसूरत और चुलबुली एक्ट्रेस अनन्या पांडे आज यानि 30 अक्टूबर को अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने मीडिया के साथ भी केक कट किया. इस दौरान एक्ट्रेस ने केक के साथ खूब पोज भी दिए. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
ऐसे में एक्ट्रेस ने मीडिया के साथ भी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया. उन्होंने अपने घऱ के बाहर पैप्स के साथ दो केक काटे.
ऐसे में एक्ट्रेस ने मीडिया के साथ भी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया. उन्होंने अपने घऱ के बाहर पैप्स के साथ दो केक काटे.
2/7
अनन्या ने केक काटने से पहले अपनी विश भी मांगी. उनके चेहरे की मासूमियत अब फैंस का दिल जीत रही है.
अनन्या ने केक काटने से पहले अपनी विश भी मांगी. उनके चेहरे की मासूमियत अब फैंस का दिल जीत रही है.
3/7
बर्थडे के दिन एक्ट्रेस का सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने चेक की ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी.
बर्थडे के दिन एक्ट्रेस का सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने चेक की ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी.
4/7
अनन्या ने अपना बर्थडे लुक लाइट मेकअप, खुले बालों और गले में एक लॉकेट पहनकर कंपलीट किया है.
अनन्या ने अपना बर्थडे लुक लाइट मेकअप, खुले बालों और गले में एक लॉकेट पहनकर कंपलीट किया है.
5/7
अनन्या के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार एक्ट्रेस को फिल्म ‘खो गए हम कहां’ में देखा गया था. जो साल 2023 में रिलीज हुई थी.
अनन्या के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार एक्ट्रेस को फिल्म 'खो गए हम कहां' में देखा गया था. जो साल 2023 में रिलीज हुई थी.
6/7
अब एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी. जिसमें एक बार फिर उनकी जोड़ी कार्तिक आर्यन संग देखने को मिलेगी.
अब एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी. जिसमें एक बार फिर उनकी जोड़ी कार्तिक आर्यन संग देखने को मिलेगी.
7/7
अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म इसी साल थिएटर्स में दस्तक देगी. फिल्म 31 दिसंबर के दिन रिलीज होगी.
अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म इसी साल थिएटर्स में दस्तक देगी. फिल्म 31 दिसंबर के दिन रिलीज होगी.
Published at : 30 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Bollywood Ananya Panday Birthday

Photo Gallery

