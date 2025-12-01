साल 2025 जाने वाला है और अब 2026 बस एक महीने की दूरी पर है. ये साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए खास रहा लेकिन साथ ही खास रहा ओटीटी के लिए भी. कोरोना महामारी के दौरान लोगों के पास ओटीटी ही मनोरंजन का एकमात्र साधन बचा था क्योंकि उस दौरान सारे थिएटर्स बंद थे.

इसके बाद से इंडिया में ओटीटी की व्यूवरशिप में बूम आया और इसका फायदा ये हुआ कि जिन कलाकारों को बड़े पर्दे और टीवी में चमकने का मौका नहीं मिल पा रहा था उन्हें ओटीटी पर मौके मिलने लगे. हर साल की तरह इस साल भी ओटीटी पर कई नए चेहरे दिखे और पसंद भी किए गए. तो चलिए जान लेते हैं उन नए कलाकारों के बारे में जिन्हें ओटीटी ने पहचान दिलाई.

आर्यन खान

आर्यन खान न तो नए चेहरे हैं और न ही ऐसा है कि लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाने में ओटीटी उनके काम आया. इस साल रिलीज हुई सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए उन्होंने एक डायरेक्टर के तौर पर खुद की कैपेबिलिटी दिखाई. नेटफ्लिक्स के इस शो को खूब पसंद किया गया और इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है.





इब्राहिम अली खान

सैफ अली खान के बेटे कभी पैप्स से मस्ती करते हुए तो कभी किसी रोड पर या किसी पार्टी में लोगों से मिलते दिखते थे. सैफ अली खान के बेटे होने का इतना फायदा तो उन्हें मिला कि उनकी पहचान स्टार किड के तौर पर हुई, लेकिन एक एक्टर के तौर पर वो अपनी पहचान इस साल ओटीटी पर रिलीज हुई दो फिल्मों नेटफ्लिक्स की 'नादानियां' और जियोहॉटस्टार की 'सरजमीं' से बनाने में सफल हो पाए.





जहान कपूर

कपूर फैमिली का ये लाडला न तो मीडिया की पहुंच में था और न ही दर्शकों में इन्हें ठीक से पहचाना जाता था. लेकिन इस साल नेटफ्लिक्स पर क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज 'ब्लैक वारंट' से उन्होंने ओटीटी डेब्यू किया और उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. बता दें कि जहान कपूर शशि कपूर के पोते हैं.





सहर बंबा

वैसे तो इनकी फिल्म सनी देओल के बेटे के साथ 'पल पल दिल के पास'साल 2019 में आ गई थी. लेकिन सहर को घर-घर पहचान मिली आर्यन खान के शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से. इस शो में लक्ष्य ललवानी के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया.





अन्या सिंह

2013 में आई फिल्म 'बजाते रहो' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अन्या सिंह को असली पहचान भी आर्यन खान की ही सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से ही मिली. सहर बंबा की तरह ही इनका भी रोल सीरीज में अहम था और लोगों ने इनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया.



