पवन कल्याण और इमरान हाशमी की तेलुगु ब्लॉकबस्टर 'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं अब ये डिजिटल डेब्यू करने की तैयारी कर रही है. यानी पवन कल्याण के जो फैंस इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, उनके पास अब इसे ऑनलाइन स्ट्रीम करने का मौका होगा. चलिए जानते हैं 'दे कॉल हिम ओजी' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

'दे कॉल हिम ओजी' ओटीटी पर कहां देखें?

खबरों के मुताबिक, फिल्म चार हफ्ते सिनेमाघरों में चलने के बाद 23 अक्टूबर, 2025 से ओटीटी पर प्रीमियर के लिए तैयार है. पवन कल्याण की इस फिल्म के डिजिटल राइट्स कथित तौर पर अच्छी-खासी रकम में बेचे गए हैं. ओटीटी रिलीज़ की तारीख के बारे में जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है. हालांकि 123 तेलुगु वेबसाइट की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद यह एक्शन फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.

'ओजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने अपने 12वें दिन 1.40 करोड़ रुपये कमाए. इससे इसकी कुल घरेलू कमाई 184.20 करोड़ रुपये हो गई है. इस फिल्म का पहला हफ़्ता शानदार रहा और इसने 169.3 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके बाद के दिनों में इसमें धीरे-धीरे गिरावट आई. बता दें कि दूसरे शुक्रवार को इस फिल्म ने 4.75 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं दूसरे, शनिवार को 4.6 करोड़ रुपये और दूसरे रविवार को इसका कलेक्शन 4.15 करोड़ रुपये रहा.

वहीं पवन कल्याण की "ओजी" दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई के साथ 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. सुजीत द्वारा निर्देशित यह फिल्म इस स्टार अभिनेता के करियर की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है.

'ओजी' स्टार कास्ट

डीवीवी दानय्या और कल्याण दासारी द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी, प्रियंका मोहन, प्रकाश राज, श्रिया रेड्डी, सुदेव नायर, सुभलेका सुधाकर और हरीश उथमन भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. थमन ने ट्यून कंपोज की हैं.