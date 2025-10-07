हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOG OTT Release: पवन कल्याण-इमरान हाशमी की 'ओजी' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

OG OTT Release: पवन कल्याण-इमरान हाशमी की 'ओजी' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

They Call Him OG OTT Release: पवन कल्याण स्टारर 'ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है अब ये डिजिटल प्रीमियर की तैयारी कर रही है. चलिए जानते हैं ये ओटीटी पर कब और कहां आएगी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की तेलुगु ब्लॉकबस्टर 'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं अब ये डिजिटल डेब्यू करने की तैयारी कर रही है. यानी पवन कल्याण के जो फैंस इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, उनके पास अब इसे ऑनलाइन स्ट्रीम करने का मौका होगा. चलिए जानते हैं 'दे कॉल हिम ओजी' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

'दे कॉल हिम ओजी' ओटीटी पर कहां देखें?
खबरों के मुताबिक, फिल्म चार हफ्ते सिनेमाघरों में चलने के बाद 23 अक्टूबर, 2025 से ओटीटी पर प्रीमियर के लिए तैयार है. पवन कल्याण की इस फिल्म के डिजिटल राइट्स कथित तौर पर अच्छी-खासी रकम में बेचे गए हैं. ओटीटी रिलीज़ की तारीख के बारे में जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है. हालांकि 123 तेलुगु वेबसाइट की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद यह एक्शन फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.

'ओजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने अपने 12वें दिन 1.40 करोड़ रुपये कमाए. इससे इसकी कुल घरेलू कमाई 184.20 करोड़ रुपये हो गई है. इस फिल्म का पहला हफ़्ता शानदार रहा और इसने 169.3 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके बाद के दिनों में इसमें धीरे-धीरे गिरावट आई. बता दें कि  दूसरे शुक्रवार को इस फिल्म ने 4.75 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं दूसरे, शनिवार को 4.6 करोड़ रुपये और दूसरे रविवार को इसका कलेक्शन 4.15 करोड़ रुपये रहा. 

वहीं पवन कल्याण की "ओजी" दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई के साथ 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. सुजीत द्वारा निर्देशित यह फिल्म इस स्टार अभिनेता के करियर की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है. 

'ओजी' स्टार कास्ट
डीवीवी दानय्या और कल्याण दासारी द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी, प्रियंका मोहन, प्रकाश राज, श्रिया रेड्डी, सुदेव नायर, सुभलेका सुधाकर और हरीश उथमन भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.  थमन ने ट्यून कंपोज की हैं. 

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Pawan Kalyan They Call Him OG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Greater Noida Factory Fire: ग्रेटर Noida में भीषण आग, लाखों का सामान राख
Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
टेलीविजन
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
ट्रेंडिंग
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget