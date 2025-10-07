ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म 'कंतारा: अ लीजेंड चैप्टर 1' दर्शकों के बीच काफी चर्चा बटोर रही है. इस फिल्म ने वीकेंड में अच्छी कमाई की. वहीं दूसरी ओर, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी ठीक ठाक कमाई कर रही है. इन्ही के साथ सिनेमाघरों में कई और फिल्में भी मौजदू हैं. चलिए यहां जानते हैं इन सभी ने मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

कांतारा चैप्टर 1 ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

ऋषभ शेट्टी की पीरियड ड्रामा फिल्म कंतारा चैप्टर 1 इस समय बॉक्स ऑफिस पर डंके की चोट पर नोट छाप पही है. धमाकेदार शुरुआत के साथ इसका चार दिनों का एक्सटेंडेड वीकेंड भी शानदार रहा है. अपने चौथे दिन, रविवार को इस फिल्म ने 61.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी और शनिवार को भी फिल्म ने 55 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ फिल्म का चार दिनों का कुल कलेक्शन 223.82 करोड़ रुपये हो था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पांचवें दिन कांतारा चैप्टर 1 ने 30.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 की 5 दिनों की कुल कमाई अब 255.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की लेटेस्ट रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने रविवार को 7.75 करोड़ रुपये कमाए थे और शनिवार को इस फिल्म का कारोबार 7.5 करोड़ रुपये रहा. जिसके बाद फिल्म का चार दिनों का कुल कलेक्शन 30 करोड़ रुपये हो गया था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने रिलीज के 5वें दिन यानी सोमवार को 3 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की 5 दिनों की कुल कमाई अब 33 करोड़ रुपये हो गई है.

दे कॉल हिम ओजी ने दूसरे मंडे को कितना किया कलेक्शन

पवन कल्याण की तेलुगु फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने सिनेमाघरों में 12 दिन पूरे कर लिए हैं. कांतारा चैप्टर 1 के आने के बाद से इस फिल्म की कमाई को भी तगड़ा झटका लगा है. फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 169.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे शुक्रवार इसने 4.75 करोड़ तो दूसरे शनिवार 4.6 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बाद दूसरे रविवार फिल्म की कमाई 4.15 करोड़ रुपये रही.

वहीं सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दे कॉल हिम ओजी ने दूसरे मंडे को 1.40 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ दे कॉल हिम ओजी की 12 दिनों की कुल कमाई 184.20 करोड़ रुपये हो गई है.

जॉली एलएलबी 3 ने तीसरे सोमवार कितना किया कलेक्शन

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने सिनेमाघरों में 18 दिन पूरे कर लिए हैं. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी नई फिल्मों के आने के बाद भी ये मूवी कमाई कर रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 74 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 29 करोड़ रुपये रही. वहीं 15वें दिन इसने 1.15 करोड़ का कारोबार किया. 16वें दिन फिल्म का कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये रहा. 17वें दिन इसने 2.15 करोड़ कमाए.