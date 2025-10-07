हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाMonday Box Office Collection: मंडे को किस फिल्म का बजा बॉक्स ऑफिस पर डंका, कौन सी हुई फुस्स, यहां जानें हर एक का कलेक्शन

Monday Box Office Collection: मंडे को किस फिल्म का बजा बॉक्स ऑफिस पर डंका, कौन सी हुई फुस्स, यहां जानें हर एक का कलेक्शन

Monday Box Office Collection: सिनेमाघरों में मौजूद कांतारा चैप्टर 1 से लेकर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और ओजी तक का मंडे को बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा. चलिए यहां जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म 'कंतारा: अ लीजेंड चैप्टर 1' दर्शकों के बीच काफी चर्चा बटोर रही है. इस फिल्म ने वीकेंड में अच्छी कमाई की. वहीं दूसरी ओर, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी ठीक ठाक कमाई कर रही है. इन्ही के साथ सिनेमाघरों में कई और फिल्में भी मौजदू हैं. चलिए यहां जानते हैं इन सभी ने मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

कांतारा चैप्टर 1 ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?
ऋषभ शेट्टी की पीरियड ड्रामा फिल्म कंतारा चैप्टर 1 इस समय बॉक्स ऑफिस पर डंके की चोट पर नोट छाप पही है. धमाकेदार शुरुआत के साथ इसका चार दिनों का एक्सटेंडेड वीकेंड भी शानदार रहा है. अपने चौथे दिन, रविवार को इस फिल्म ने 61.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी और शनिवार को भी फिल्म ने 55 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ फिल्म का चार दिनों का कुल कलेक्शन 223.82 करोड़ रुपये हो था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पांचवें दिन कांतारा चैप्टर 1 ने 30.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 की 5 दिनों की कुल कमाई अब 255.75 करोड़ रुपये  हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?
जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की लेटेस्ट रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने रविवार को 7.75 करोड़ रुपये कमाए थे और शनिवार को इस फिल्म का कारोबार 7.5 करोड़ रुपये रहा. जिसके बाद फिल्म का चार दिनों का कुल कलेक्शन 30 करोड़ रुपये हो गया था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने रिलीज के 5वें दिन यानी सोमवार को 3 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की 5 दिनों की कुल कमाई अब 33 करोड़ रुपये हो गई है.

दे कॉल हिम ओजी ने दूसरे मंडे को कितना किया कलेक्शन
पवन कल्याण की तेलुगु फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने सिनेमाघरों में 12 दिन पूरे कर लिए हैं. कांतारा चैप्टर 1 के आने के बाद से इस फिल्म की कमाई को भी तगड़ा झटका लगा है. फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 169.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे शुक्रवार इसने 4.75 करोड़ तो दूसरे शनिवार 4.6 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बाद दूसरे रविवार फिल्म की कमाई 4.15 करोड़ रुपये रही.

  •  वहीं सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दे कॉल हिम ओजी ने दूसरे मंडे को 1.40 करोड़ का कारोबार किया है.
  • इसी के साथ दे कॉल हिम ओजी की 12 दिनों की कुल कमाई 184.20 करोड़ रुपये हो गई है.

जॉली एलएलबी 3 ने तीसरे सोमवार कितना किया कलेक्शन
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने सिनेमाघरों में 18 दिन पूरे कर लिए हैं. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी नई फिल्मों के आने के बाद भी ये मूवी कमाई कर रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 74 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 29 करोड़ रुपये रही. वहीं 15वें दिन इसने 1.15 करोड़ का कारोबार किया. 16वें दिन फिल्म का कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये रहा. 17वें दिन इसने 2.15 करोड़ कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे सोमवार को  60 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ जॉली एलएलबी 3 की 18 दिनों की कुल कमाई अब 108.65 करोड़ रुपये हो गई है.

 

 

Published at : 07 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Tags :
Jolly Llb 3 Kantara Chapter 1 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari They Call Him OG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
जनरल नॉलेज
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
यूटिलिटी
Care Business: भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
ट्रैवल
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget