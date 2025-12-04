कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा एक बार फिर अपने फैंस को हंसाने के लिए तैयार हैं. पिछले तीन सीजन के धमाकेदार कॉमिक पलों के बाद, फैंस को अब ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के नए सीजन में और भी हंसी, मस्ती और सरप्राइज देखने को मिलने की उम्मीद है. शो के नए प्रोमो ने इसका सबूत पेश किया है. प्रोमो में कॉमिक टाइमिंग और स्टार गेस्ट्स को देख कर लगा है कि ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4’ फैंस के लिए इस साल का सबसे हंसाने वाला शो साबित होने वाला है.

नेटफ्लिक्स ने नए सीजन का टीजर जारी कर माहौल पहले ही गर्म कर दिया था. अब नए प्रोमो से सोशल मीडिया पर फैंस की खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा है. इसके साथ ही नेटफ्लिक्स ने कंफर्म कर दिया है कि इसी 20 दिसंबर ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ ओटीटी प्लेटफार्म पर स्ट्रीम कर दिया जाएगा. इसके साथ ही शो में कौन से कलाकार होंगे, इस बारे में भी खुलासा हो गया है.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

नेटफ्लिक्स ने शेयर किया पोस्ट

नेटफ्लिक्स ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4’ का नया प्रोमो शेयर किया है. प्रोमो की शुरुआत कॉमेडी एक्टर कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा से होती है. दोनों एयरपोर्ट पुलिस के लुक में दिख रहे हैं. इसके बाद ठहाका लगाते हुए अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दिखाई देते हैं. प्रोमो में सुनील ग्रोवर शाहरुख खान की स्टाइल की कॉफी करते हुए शो के स्ट्रीम डेट की घोषणा कर रहे हैं.

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4’ कब रिलीज होगा?

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4’ के प्रोमो के साथ नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा- 'हमने सोचा एक डेट सेव करें... हम भी भेज दें. द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4, 20 दिसंबर से केवल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा'. अब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. चौथे सीजन के बारे में जानकर फैंस और खुश हो गए हैं.