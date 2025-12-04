हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का रहा दबदबा, टॉप 5 में ये मूवीज हैं शामिल

Year Ender 2025: बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का रहा दबदबा, टॉप 5 में ये मूवीज हैं शामिल

Year Ender 2025: साल 2025 बॉलीवुड के लिए बहुत खास रहा है. इस साल कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर पाई हैं. आइए आपको साल की टॉप 5 फिल्मों के बारे में बताते हैं.

By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 04 Dec 2025 03:38 PM (IST)
साल 2025 इंडियन सिनेमा के लिए बहुत खास रहा है. इस साल कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं. ये फिल्में आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थीं. कुछ फिल्में फ्लॉप साबित हुईं तो कुछ ने जबरदस्त कमाई की. आज हम आपको साल 2025 की टॉप 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जबरदस्त कमाई करके टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है. साथ ही बताते हैं कि इन फिल्मों में कौन नजर आया था और इसे किसने डायरेक्ट किया था.

कांतारा चैप्टर 1

इस लिस्ट में पहला नाम ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का है. इस फिल्म ने साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई की है. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ गुलशन दैवेया अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को खुद ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया था. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इसने वर्ल्डवाइड 834 करोड़ का कलेक्शन किया था.

छावा

इस लिस्ट में दूसरा नाम विक्की कौशल की छावा का है. ये फिल्म इसी साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी. कांतारा से पहले छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए थे. फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक छावा ने वर्ल्डवाइड 797 करोड़ की कमाई की थी.

सैयारा

अहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म इतनी कमाई कर लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था. मोहित सुरी के डायरेक्शन में बनीं सैयारा बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. सैयारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इसने 579.23 करोड़ का कलेक्शन किया था.

कुली

रजनीकांत की कुली लोगों को काफी पसंद आई थी. इस फिल्म में रजनीकांत के साथ नागार्जुन लीड रोल में नजर आए थे और आमिर खान का कैमियो था. इस हाई ऑक्टेन ड्रामा को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक कुली ने वर्ल्डवाइड 518 करोड़ की कमाई की थी.

वॉर 2

ऋतिक रोशन,जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की वॉर 2 सिनेमाघरों पर फ्लॉप साबित हुई है. इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. फ्लॉप होने के बाद भी ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक वॉर 2 ने वर्ल्डवाइड 303.22 करोड़ कमाए थे.

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Published at : 04 Dec 2025 03:38 PM (IST)
