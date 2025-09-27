आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों दर्शकों के बीच छाई हुई है. सोशल मीडिया पर तो हर जगह इस सीरीज की ही बात हो रही है.

आर्यन खान की इस सीरीज में सितारों का मेला लगा. सभी ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन दर्शकों के दिल में कुछ चुनिंदा सितारों ने अपनी छाप छोड़ दी है. आइए जानते हैं किस तरह से आर्यन खान की ये सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने इन सितारों की पॉपुलैरिटी में इजाफा किया.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज होने के बाद चर्चा में हैं ये सितारे

1. रजत बेदी

हिंदी फिल्मों के ये पॉपुलर अभिनेता या यूं कह सकते हैं कि बॉलीवुड के पॉपुलर खलनायक 15 साल से फिल्मों से दूर थे. लोगों ने पहचानना बंद कर दिया था. नई जनरेशन की ऑडियंस उन्हें ठीक से जानती भी नहीं थी. लेकिन इस शो में उन्होंने रियल लाइफ कैरेक्टर करके वाहवाही बटोरी और सबकी जान बन गए. सोशल मीडिया पर चारों तरफ अब रजत बेदी की ही वाहवाही हो रही है.

View this post on Instagram A post shared by Radio Nasha (@radionasha)

2. इमरान हाशमी

इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और पिछले 8 साल से ये एक्टर हिट को तरस रहे थे. लेकिन इस शो में उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए पूरा एक एपिसोड ही उनको डेडिकेट कर दिया गया. 'ओजी' रिलीज के पहले उनकी ही बातें सोशल मीडिया पर हर जगह होने लगीं.

फिलहाल इमरान हाशमी की 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है और इस शो के बाद से लाइमलाइट मिलने के बाद उनकी हर जगह चर्चा हो रही है.

View this post on Instagram A post shared by Emraanians (@emraanians)

3. राघव जुयाल

'किल', 'युध्रा' और हाल में आए कई ओटीटी शोज में उनकी एक्टिंग का अलग लेवल दिखा. उनके दिन तो पहले ही अच्छे चल रहे थे, लेकिन इस शो में लीड एक्टर लक्ष्य के बराबर का स्क्रीनटाइम करके उन्होंने अपने लिए आगे नए रास्ते जरूर खोल लिए हैं.

सीरीज में राघव जुयाल ने आसमान की सबसे अच्छे दोस्त परवेज की भूमिका निभाई है. राघव की डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग की सराहना की जा रही है. फैंस अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में राघव जुयाल इसी तरह के बढ़िया प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते रहे.

Dear Bollywood, please utilize #RaghavJuyal properly. Don't let his talent go to waste, he has so much more to offer.



The man is an amalgamation of so many talents. Loved him in Kill & The Ba***ds of Bollywood... pic.twitter.com/TeshvDAkLs — George 🍿🎥 (@georgeviews) September 27, 2025

4. बॉबी देओल

एनिमल के बाद अब अभिनेता के अच्छे दिन वापस आ चुके हैं. बॉबी देओल कई साउथ फिल्में और अपकमिंग बॉलीवुड फिल्मों में दिख रहे हैं. लेकिन शो में उनका जिस तरह का सुपरस्टार ऑरा दिखाया गया है उसके बाद से उनके फैंस और भी बढ़ गए हैं. हर कोई उनके स्टाइल, एनर्जी और वर्सेटैलिटी का फैन बन गया है.

#BobbyDeol was magnetic here; every scene crackles with his brooding intensity. He blended menace and bold charm, making even chaotic moments pure cinematic gold. His performance simply was raw, commanding, unforgettable. 👏🏻🔥#TheBadsOfBollywood pic.twitter.com/R1P1jWHpZh — Waraka Saki ⚡ (@iamwbi) September 24, 2025

5. अरशद वारसी

वैसे तो अरशद वारसी के फैंस कम नहीं हैं, लेकिन इस शो में गफूर का रोल करके वो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं. गफूर गाना बैकग्राउंड में चलता है और इस नाम को लेकर अरशद पर्दे पर चलते हैं तो अलग ही जादू होता है. सोशल मीडिया पर सभी उनके स्टाइल और स्वैग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इसके साथ ही फैंस का उनके परफॉर्मेंस के लिए जबरदस्त प्यार भी नजर आ रहा है.



इसके अलावा, लक्ष्य, मनोज पाहवा , बाकी दोनों एक्ट्रेस सहर बंबा और आन्या सिंह को भी खूब वाहवाही मिली, लेकिन असली लाइमलाइट ऊपर दिए पांचों एक्टर चुरा ले गए. ओवरऑल ये सीरीज आपको एंटरटेनमेंट का फुल डोज देगा और आप भी स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे. आर्यन खान समेत सीरीज की पूरी स्टारकास्ट ने इस प्रोजेक्ट में अपनी जान डाल दी है.