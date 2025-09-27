एक्सप्लोरर
परेश रावल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ तोड़ेंगे रिकॉर्ड, जान लें 'हेरा फेरी 3' समेत इन 4 फिल्मों की रिलीज डेट
Paresh Rawal Upcoming Films: परेश रावल की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. ऐसे में एक्टर के फैंस को हम उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट और रिलीज डेट बता रहे हैं.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल अपने कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं. वहीं कई बार उन्होंने गंभीर किरदार अदा करके भी दर्शकों को इंप्रेस किया है. हाल ही में एक्टर को फिल्म 'अजेय- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' में देखा गया था. इसके बाद भी एक्टर के पास एक से बढ़कर फिल्में लाइनअप हैं. इनमें से ज्यादातर कॉमेडी फिल्में हैं और तीन फिल्मों में वो अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं.
थामा
- मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
- इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, आयुष्माान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में हैं.
- वहीं परेश रावल भी 'थामा' में अहम किरदार में दिखाई देंगे. फिल्म से उनकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है.
- 'थामा' एक हॉरर लव स्टोरी फिल्म है जिसे आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है.
वेलकम टू द जंगल
- वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त 'वेलकम टू द जंगल' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
- ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, संजय दत्त के साथ परेश रावल भी होंगे.
- 'वेलकम टू द जंगल' एक कॉमेडी-एडवेंचर फिल्म है जो पहले इसी साल रिलीज होने वाली थी.
- लेकिन परेश रावल ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को बताया कि फिल्म मार्च या अप्रैल 2026 में रिलीज होगी.
- अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर और श्रेयस तलपड़े भी नजर आएंगे.
- वहीं रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज और दिशा पटानी भी 'वेलकम टू द जंगल' का हिस्सा हैं.
भूत बंगला
- परेश रावल अक्षय कुमार स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' में भी दिखाई देने वाले हैं.
- मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2 अप्रैल 2026 को पर्दे पर आएगी.
- परेश और अक्षय के अलावा वामिका गब्बी, तब्बू और राजपाल यादव भी 'भूत बंगला' में नजर आएंगे.
हेरा फेरी 3
- 'हेरा फेरी 3' परेश रावल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
- कॉमेडी फिल्म में एक बार फिर परेश, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की तिकड़ी देखने को मिलेगी.
- प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की रिलीज डेट से फिलहाल पर्दा नहीं उठा है.
- लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 'हेरा फेरी 3' साल 2026 के सेकेंड हाफ या 2027 में थिएटर्स में आ सकती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL