हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपरेश रावल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ तोड़ेंगे रिकॉर्ड, जान लें 'हेरा फेरी 3' समेत इन 4 फिल्मों की रिलीज डेट

परेश रावल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ तोड़ेंगे रिकॉर्ड, जान लें 'हेरा फेरी 3' समेत इन 4 फिल्मों की रिलीज डेट

Paresh Rawal Upcoming Films: परेश रावल की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. ऐसे में एक्टर के फैंस को हम उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट और रिलीज डेट बता रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Sep 2025 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल अपने कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं. वहीं कई बार उन्होंने गंभीर किरदार अदा करके भी दर्शकों को इंप्रेस किया है. हाल ही में एक्टर को फिल्म 'अजेय- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' में देखा गया था. इसके बाद भी एक्टर के पास एक से बढ़कर फिल्में लाइनअप हैं. इनमें से ज्यादातर कॉमेडी फिल्में हैं और तीन फिल्मों में वो अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं.

थामा

  • मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
  • इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, आयुष्माान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में हैं.
  • वहीं परेश रावल भी 'थामा' में अहम किरदार में दिखाई देंगे. फिल्म से उनकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है.
  • 'थामा' एक हॉरर लव स्टोरी फिल्म है जिसे आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है.

परेश रावल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ तोड़ेंगे रिकॉर्ड, जान लें 'हेरा फेरी 3' समेत इन 4 फिल्मों की रिलीज डेट

वेलकम टू द जंगल

  • वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त 'वेलकम टू द जंगल' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
  • ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, संजय दत्त के साथ परेश रावल भी होंगे.
  • 'वेलकम टू द जंगल' एक कॉमेडी-एडवेंचर फिल्म है जो पहले इसी साल रिलीज होने वाली थी.
  • लेकिन परेश रावल ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को बताया कि फिल्म मार्च या अप्रैल 2026 में रिलीज होगी.
  • अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर और श्रेयस तलपड़े भी नजर आएंगे.
  • वहीं रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज और दिशा पटानी भी 'वेलकम टू द जंगल' का हिस्सा हैं.

परेश रावल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ तोड़ेंगे रिकॉर्ड, जान लें 'हेरा फेरी 3' समेत इन 4 फिल्मों की रिलीज डेट

भूत बंगला

  • परेश रावल अक्षय कुमार स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' में भी दिखाई देने वाले हैं.
  • मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2 अप्रैल 2026 को पर्दे पर आएगी.
  • परेश और अक्षय के अलावा वामिका गब्बी, तब्बू और राजपाल यादव भी 'भूत बंगला' में नजर आएंगे. 

परेश रावल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ तोड़ेंगे रिकॉर्ड, जान लें 'हेरा फेरी 3' समेत इन 4 फिल्मों की रिलीज डेट

हेरा फेरी 3

  • 'हेरा फेरी 3' परेश रावल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
  • कॉमेडी फिल्म में एक बार फिर परेश, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की तिकड़ी देखने को मिलेगी.
  • प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की रिलीज डेट से फिलहाल पर्दा नहीं उठा है.
  • लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 'हेरा फेरी 3' साल 2026 के सेकेंड हाफ या 2027 में थिएटर्स में आ सकती है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 27 Sep 2025 04:31 PM (IST)
Tags :
Paresh Rawal Hera Pheri 3 Welcome To The Jungle Thamma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Gurugram Accident: तेज रफ्तार Thar ने ली 5 जिंदगियां, CCTV आया सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
हेल्थ
Brain Fog After Lunch: लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
शिक्षा
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget