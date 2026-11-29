साउथ सिनेमा में ऐसी कई हॉरर फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानी देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. इनमें डरावने सीन के साथ रहस्य और सस्पेंस का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है.

अगर आप भी हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आज हम आपको साउथ की ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं. आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में.

418

साल 2026 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म '418' एक मेडिकल कॉलेज की कहानी है, जहां 15 साल से बंद पड़े हॉस्टल के एक कमरे को लेकर रहस्य बना हुआ है. एक छात्र इस कमरे का सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कई डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

किष्किंधापुरी

इस तेलुगु हॉरर-थ्रिलर फिल्म में राघव और मैथिली भूतिया जगहों की सैर कराने का काम करते हैं. इसी दौरान वे एक पुराने रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं, जहां एक सोई हुई आत्मा जाग जाती है और इसके बाद शुरू होता है डर का सिलसिला. ये फिल्म जी5 पर अवेलेबल है

शब्दम

तमिल फिल्म 'शब्दम' में रुबेन नाम का एक शख्स पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच करता है. उसे मुन्नार के एक कॉलेज में हो रही रहस्यमयी मौतों की जांच करने के लिए बुलाया जाता है, जहां इन घटनाओं के पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ होने का शक है. ये फिल्म भी जी5 पर देख सकते हैं.

विरुपाक्ष

इस तेलुगु हॉरर-थ्रिलर फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव की है, जहां अचानक रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं. गांव में फैले अंधविश्वास, काले जादू और पुराने रहस्यों के बीच एक युवक इन मौतों की असली वजह जानने की कोशिश करता है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

भ्रमयुगम

ममूटी की मलयालम हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'भ्रमयुगम' में एक लोकगायक की कहानी दिखाई गई है, जो भटकते हुए एक रहस्यमयी हवेली में पहुंच जाता है. वहां उसकी मुलाकात हवेली के मालिक से होती है और धीरे-धीरे उसके सामने कई डरावने राज खुलने लगते हैं. भ्रमयुगम को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.