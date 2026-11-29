बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. ये एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रही है. 24वें दिन की कमाई के बाद ये दूसरी ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म बन गई है. इसने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया है. इसी के साथ ही अगर बॉक्स ऑफिस पर कोई इसे टक्कर दे रहा है तो हर दिन के लिहाज से तमिल फिल्म है.

दरअसल, धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिसे हिंदी के साथ ही तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है. ये 'रामायण' की तबाही के बीच अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है. 9वें दिन इसे बंपर उछाल मिली और फिल्म ने 2026 का कॉलीवुड का बड़ा रिकॉर्ड भी इंडिया कलेक्शन के मामले में बना दिया है. चलिए बताते हैं.

'ओम चैप्टर 1' का 9वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट)

- सैकनिल्क के अनुसार, 'ओम चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी. इसने पहले दिन 18.10 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था.

- फिल्म ने पहले हफ्ते 69.30 करोड़ का बिजनेस किया था.

- इसने 8वें दिन 2.47 करोड़ का कारोबार किया था.

- जबकि फिल्म ने 9वें दिन 34.8% की बंपर उछाल के साथ ही 3.33 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 75.10 करोड़ रहा.

'रामायण' को टक्कर दे रही 'ओम चैप्टर 1'

गौरतलब है कि 'रामायण' को बॉक्स ऑफिस पर 'ओम चैप्टर 1' को टक्कर दे रही है. धनुष की फिल्म को 9वें दिन 34.8% की बंपर उछाल मिली. जबकि नितेश तिवारी की फिल्म को 24वें दिन यानी कि शुक्रवार को 73.4% की उछाल मिली थी. वहीं, 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' को भी इस फ्राइडे को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जो कि इसे टक्कर नहीं दे पा रही हैं. धनुष की फिल्म ही सबसे ज्यादा कमाई कर रही है लेकिन 'रामायण' से कम है.

'ओम चैप्टर 1' बनी कॉलीवुड की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर (नेट)

'रामायण' की तबाही के बीच 'ओम चैप्टर 1' ने 2026 का कॉलीवुड का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. ये इंडिया में 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. देखिए कॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म की लिस्ट...

1. जेलर 2- 475.25 करोड़

2. जन नायकन- 198.57 करोड़

3. करुप्पु- 198.18 करोड़

4. सीन- 152.71 करोड़

5. विश्वनाथ एंड सन्स- 122.54 करोड़

6. मंदादि- 101.94 करोड़

7. ओम चैप्टर 1- 75.10 करोड़ (9 दिन)

8. डीसी- 69.33 करोड़

9. ताई किज्झवी- 62.46 करोड़

10. ब्लास्ट- 53.06 करोड़

'ओ चैप्टर 1' के बारे में

बहरहाल, अगर तमिल फिल्म 'ओम चैप्टर 1' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार पेरीसामी ने किया है. इस फिल्म में धनुष के साथ ही श्रद्धा अग्रवाल और अजमत जगमग जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसे 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था.