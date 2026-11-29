इस हफ्ते ओटीटी पर कोरियन ड्रामा की कई नई सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे. रोमांस से लेकर सस्पेंस और थ्रिलर तक, इस बार अलग-अलग तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी.

अगर आप भी कोरियन सीरीज के शौकीन हैं, तो इस हफ्ते रिलीज हुई ये 7 नई सीरीज अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

नाइन टू सिक्स

ये कोरियन ड्रामा 25 नवंबर 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ है. इसकी कहानी कांग यी जी नाम की एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत देती है और प्यार से दूर रहती है. उसकी मुलाकात हान सॉन वू से होती है, जो उसे प्यार का मतलब समझाता है. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं.

लव इन डिस्गाइज

इस सीरीज के 11वें और 12वें एपिसोड 23 और 24 नवंबर 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुए हैं. ये एक ऐसे रईस वारिस की कहानी है जिस पर हत्या का शक होता है और एक महिला डिटेक्टिव लड़के का भेष बदलकर उसकी बॉडीगार्ड बनती है ताकि वो असली कातिल का पता लगा सके.

गुड पार्टनर सीजन 2

इस सीरीज का दूसरा सीजन 20 नवंबर 2026 को विकी पर रिलीज हुआ था. वहीं, इसके तीसरे और चौथे एपिसोड 27 और 28 नवंबर को आए हैं. इसकी कहानी तलाक के मामलों की वकील चा यून क्यूंग की है, जो एक बड़ी लॉ फर्म छोड़कर अपनी खुद की फर्म शुरू करती है.

द रिमैरिड एम्प्रेस

ये कोरियन ड्रामा 3 नवंबर को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुआ था. इसके आखिरी दो एपिसोड यानी 9वें और 10वें एपिसोड 18 नवंबर को स्ट्रीम हुए. इसकी कहानी महारानी नेवियर की है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसका पति सम्राट सोविएशु उसे तलाक देकर अपनी लवर से शादी करना चाहता है.

100 डेज ऑफ डिसेप्शन

इस सीरीज के 15वें और 16वें एपिसोड 28 और 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए हैं. इसकी कहानी 1930 के दशक में कोरिया पर जापानी शासन के दौरान की है. इसमें एक लड़की को गुप्त मिशन के लिए जासूस बनना पड़ता है. वो जापानी सरकार के दफ्तर में नकली पहचान के साथ दाखिल होती है, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है, जिसके साथ उसका रिश्ता धीरे-धीरे बदलने लगता है.

फाइनल टेबल

इस सीरीज के 11वें और 12वें एपिसोड 28 और 29 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुए हैं. इसकी कहानी एक कुकिंग प्रतियोगिता पर आधारित है, जिसमें साउछ कोरिया के बेहतरीन शेफ हिस्सा लेते हैं. सभी शेफ के बीच देश का सबसे बेहतरीन शेफ बनने की होड़ लगी है.

द परफेक्ट लाइ

इस ड्रामा के 9वें और 10वें एपिसोड 27 और 28 नवंबर को MBC चैनल पर रिलीज हुए हैं. इसकी कहानी एक कार्डियक सर्जन और एक लाइब्रेरियन की है, जिनकी पहली डेट के बाद सब कुछ बदल जाता है.