तेलुगु ओरिजिनल सीरीज़, 'सुपर सुब्बू' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. दर्शक इसकी रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब दर्शकों को सरप्राइज मिल गया है. 'सुपर सुब्बू' की रिलीज़ डेट अनाउंस हो गई है. आइए जानते हैं ये कब और कहां रिलीज होगी.

सुपर सुब्बू की रिलीज डेट कंफर्म

संदीप किशन स्टारर 'सुपर सुब्बू' का प्रीमियर 2 जुलाई को होगा. नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर इसकी रिलीज डेट का ऐलान किया. इस सीरीज को दर्शक तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भाषा में देख सकेंगे.

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'सुपर सुब्बू'

'सुपर सुब्बू' की कहानी सुब्रमण्यम चिल्लुकुरी राव (यानी सुब्बू) के बारे में है. वो एक पक्के इरादे वाला नौजवान है, जिसकी ज़िंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसे माकीपुर नाम के गांव में सेक्स एजुकेशन ऑफ़िसर की नौकरी मिलती है. बिना किसी एक्सपीरियंस के, उसे गांव वालों को सेक्स और सहमति (कंसेंट) के बारे में सिखाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

कहानी में दिखाया गया है कि वो कैसे ऐसी उलझनों, जिज्ञासाओं और बातचीत से निपटता है जिनके बारे में आम तौर पर बात नहीं की जाती. जल्द ही, ये नौकरी उसके लिए ज़िंदगी बदलने वाला अनुभव बन जाती है. इसके टीज़र वीडियो में कुछ लोगों को सुब्बू को ढूंढते हुए दिखाया गया है, और सस्पेंस बनाए रखने के लिए वजह नहीं बताई गई है. एक और सीन में, सुब्बू को एक आदमी के साथ भागते हुए दिखाया गया है.

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मल्लिक राम द्वारा बनाई और डायरेक्ट की गई इस आने वाली तेलुगु सीरीज़ में संदीप किशन, मिथिला पालकर और मुरली शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं.