300 करोड़ी 'जन नायकन' ओटीटी पर कब आ रही? विजय की फिल्म पर बड़ा अपडेट

Jana Nayagan OTT Release: दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता और अब तमिलनाडु के सीएम के रूप में भी पहचान रखने वाले थलापति विजय इन दिनों अपने फैंस का मनोरंजन अपनी फिल्म 'जन नायकन' से कर रहे हैं. ये उनकी 3 दशक से ज्यादा के एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है. फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचा रही है और अब आइए जानते हैं कि ये ओटीटी पर कब और कहां देखने को मिलेगी?

'जन नायकन' की ओटीटी रिलीज पर बड़ा अपडेट

बता दें कि जन नायकन की ओटीटी रिलीज को लेकर पहले भी खबरें आई थीं और अब एक बार फिर से इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं. तेलुगु123 की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म ZEE5 पर रिलीज होने वाली है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 21 अगस्त को इसका डिजिटल प्रीमियर होने वाला है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म थिएटर रिलीज के एक महीने के भीतर ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देगी. हालांकि अभी मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

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23 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी फिल्म

जन नायकन तमिल, तेलुगु और हिंदी सहित अन्य भाषाओं में 23 जुलाई को रिलीज हुई थी. हालांकि फिल्म उम्मीदों के मुताबिक ताबड़तोड़ कमाई नहीं कर पाई. फैंस को उम्मीद थी कि विजय का उनकी आखिरी फिल्म में जबरदस्त जादू नजर आएगा, लेकिन फैंस ने उसे मिस किया. हालांकि मूवी को तगड़ी और रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग मिली थी. लेकिन, वो उनकी अन्य कई फिल्मों के मुकाबले कम रही.

जन नायकन में विजय थलापति ने वेत्री कोंडन नाम का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके अपोजिट पूजा हेगड़े नजर आई हैं. वहीं बॉबी देओल ने इसमें विलेन का किरदार निभाया है. फिल्म का हिस्सा ममिता बैजू और प्रकाश राज जैसे कलाकार भी हैं.

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14 दिनों में कमाए 300 करोड़ से ज्यादा

जन नायकन का डायरेक्शन एच. विनोद ने किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस फिल्म ने पहले दिन 42.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं अब 14 दिनों में इसका इंडिया में टोटल नेट कलेक्शन करीब 184 करोड़ रुपये हो चुका है. जबकि दुनियाभर में इस मूवी ने 308.67 करोड़ रूपये ग्रॉस कलेक्शन किया है.