'धुरंधर' ने फिर बना दिया तगड़ा रिकॉर्ड, अब नेटफ्लिक्स पर रचा इतिहास

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीरणवीर सिंह की Dhurandhar ने फिर बना दिया तगड़ा रिकॉर्ड, अब नेटफ्लिक्स पर रचा इतिहास

रणवीर सिंह की Dhurandhar ने फिर बना दिया तगड़ा रिकॉर्ड, अब नेटफ्लिक्स पर रचा इतिहास

Dhurandhar: रणवीर सिंह की धुरंधर ने कमाल कर दिया है. थिएटर के बाद अब ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी नंबर बन गई है. ये इस साल सबसे ज्यादा देखी गई नॉन इंग्लिश फिल्म है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने थिएट्रिकल रन के दौरान तमाम रिकॉर्ड अपने नाम किए थे. वहीं इसका ये सिलसिला ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी जारी है. जी हां बॉक्स ऑफ़िस पर इतिहास रचने के बाद आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल 'धुरंधर' को नेटफ्लिक्स के को-सीडीओ टेड सारंडोस से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तारीफ़ मिली है.  उन्होंने खुलासा किया कि यह फिल्म इस साल सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्म बन गई है.

नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 'धुरंधर'
एक्सप्रेस अड्डा पर बोलते हुए, टेड सारंडोस ने बताया कि 'धुरंधर' प्लेटफॉर्म पर बेहद शानदार परफॉर्म किया है. उन्होंने कहा, "धुरंधर इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्म रही. यह हर दूसरी इंग्लिश फिल्म से बड़ी थी और व्यूज़ के मामले में सिर्फ US और UK से पीछे थी."

बता दें कि 'धुरंधर' को जनवरी से जून 2026 के बीच 37 मिलियन व्यूज मिले. यह 22 देशों में नेटफ्लिक्स की लिस्ट में नंबर वन पर भी रही. आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर फ्रैंचाइजी ने दो फिल्मों के जरिए दुनिया भर में 3100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की. इसका दूसरा पार्ट, 'धुरंधर: द रिवेंज', भारत में नेट कलेक्शन के मामले में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई.


रणवीर सिंह की Dhurandhar ने फिर बना दिया तगड़ा रिकॉर्ड, अब नेटफ्लिक्स पर रचा इतिहास

भारत को अपना 'स्क्विड गेम' या 'मनी हाइस्ट' कब मिलेगा?
टेड सारंडोस से ये भी पूछा गया था कि भारत को अपना 'स्क्विड गेम' या 'मनी हाइस्ट' कब मिलेगा? इसके जवाब में उन्होंने कहा, “जब मैं दुनिया भर में, खासकर भारत में घूमता हूं, तो अक्सर सुनता हूं कि 'स्क्विड गेम' या 'ला कासा डे पैपेल' जैसा कुछ भारत में कब होगा? और मेरा जवाब होता है कि भारत में ऐसा हमेशा होता रहता है. इसकी सबसे ज़्यादा संभावना सिनेमा में है. मुझे लगता है कि अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में फ़िल्मों का एक बहुत बड़ा, शानदार और समृद्ध इतिहास रहा है.  जब हमने 'सेक्रेड गेम्स' बनाया, तो वह टेलीविजन का एक बिल्कुल अलग रूप था, इसलिए, अब तक के इतिहास और आगे आने वाली चीजों  देखते हुए, इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी सिनेमा के जरिए ही है.”

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भारतीय कंटेंट दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है
टेड ने स्ट्रीमिंग सर्विस पर भारतीय फिल्मों और टीवी सीरीज़ की बढ़ती इंटरनेशनल डिमांड का ज़िक्र करते हुए बताया कि भारतीय कंटेंट इस प्लेटफ़ॉर्म पर दुनिया भर में टॉप-रेटेड कंटेंट में शामिल रहा है. उन्होंने कहा कि 2024 में हर हफ्ते दुनिया भर की टॉप 10 लिस्ट में कोई न कोई भारतीय फिल्म या टीवी सीरीज ज़रूर रही है. उन्होंने इस सफलता का क्रेडिट नेटफ़्लिक्स के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को दिया, जो दर्शकों को उनकी पसंद का कंटेंट खोजने में मदद करता है. इसी के साथ उन्होंने बताया कि इस साल दुनिया भर के दर्शकों ने 3.5 अरब घंटे का भारतीय कंटेंट देखा है.

‘धुरंधर’ के दोनों पार्ट नेटफ्लिक्स पर हैं मौजूद
पहली 'धुरंधर' दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और मार्च 2026 में इसके सीक्वल के सिनेमाघरों में आने से कुछ समय पहले ही नेटफ्लिक्स पर आई थी. वहीं 'धुरंधर: द रिवेंज' अब भारत में नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार दोनों पर स्ट्रीम हो रही है.

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Published at : 07 Aug 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar The Revenge
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