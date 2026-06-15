'आखिरी एपिसोड देखने के बाद बहुत परेशान हूं', करण जौहर ने शेयर किया 'राख' का रिव्यू

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'आखिरी एपिसोड देखने के बाद बहुत परेशान हूं', करण जौहर ने शेयर किया अली फजल - सोनाली बेंद्रे की 'राख' का रिव्यू

'आखिरी एपिसोड देखने के बाद बहुत परेशान हूं', करण जौहर ने शेयर किया अली फजल - सोनाली बेंद्रे की 'राख' का रिव्यू

Karan Johar On Raakh: अली फजल की सीरीज 'राख' दर्शको को खूब पसंद आ रही है. इसी बीच करण जौहर ने भी सीरीज की जमकर तारीफ की है. उन्होंने बताया कि वो आखिरी एपिसोड देखने के बाद बहुत परेशान हो गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

अली फज़ल की नई सीरीज 'राख' इन दिनों काफी चर्चा में है. 1978 के चर्चित रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित इस सीरीज को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है.  हाल ही में करण जौहर ने भी 'राख' का रिव्यू किया और इसे एक ऐसी सीरीज बताया जो झकझोर देती है.

करण जौहर ने की राख की जमकर तारीफ 
करण जौहर ने सोशल मीडिया पर राख का एक पोस्ट शेयर किया है. जिसके साथ उन्होंने  एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा. उन्होंने बताया कि वो कुछ समय से इंस्टाग्राम से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, 'राख' देखने के बाद वो खुद को इस सीरीज पर अपनी राय देने से रोक नहीं पाए. फिल्ममेकर ने कहा कि इस सीरीज ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने कहा, 'अभी रात के 1:35 बज रहे हैं और आखिरी एपिसोड देखने के बाद मैं बहुत परेशान हूं. एक माता-पिता, एक इंसान और समाज के एक सदस्य के तौर पर मैं परेशान हूं'.

ये भी पढ़ेंः Lock Upp Season 2: सुनीता आहूजा से शिल्पा-शिवांगी तक, 'लॉक अप 2' के लिए कई सेलेब्स हुए कंफर्म, जानें कब आएगा शो

करण जौहर को गया ट्रॉमा
करण जौहर ने बताया कि 'राख' इंसानियत के बदसूरत पहलू को दिखाती है, जिसे देखकर कोई भी अंदर तक हिल सकता है. करण जौहर ने आगे कहा कि 'राख' देखने के बाद वो इस ट्रॉमा से जल्दी उबर पाएंगे या नहीं, उन्हें खुद नहीं पता. उन्होंने सीरीज के निर्देशक प्रोसित रॉय की कहानी कहने के अंदाज, भावनाओं को बिना बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और बेहतरीन निर्देशन की जमकर तारीफ की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

इसके साथ ही करण ने सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर की एक्टिंग को उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बताया. उन्होंने दोनों कलाकारों की एक्टिंग को सलाम किया.

ये भी पढ़ेंः OTT Release This Week: 'दृश्यम 3' से 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज, मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट

'राख' के बारे में
बता दें सीरीज 'राख' 12 जून को प्राइम वीडियो पर रिलाज हुई थी. 'राख' एक इनवेस्टिगेशनल ड्रामा है, इसकी कहानी दो टीनएज के लापता होने के इर्द-गिर्द घूमती है. सीरीज बताती है कि कैसे इस हादसे ने एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी और पूरे शहर को डर और सदमे में डाल दिया. 

और पढ़ें
Published at : 15 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Ali Fazal Raakh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'आखिरी एपिसोड देखने के बाद बहुत परेशान हूं', करण जौहर ने शेयर किया अली फजल - सोनाली बेंद्रे की 'राख' का रिव्यू
'आखिरी एपिसोड देखने के बाद बहुत परेशान हूं', करण जौहर ने शेयर किया 'राख' का रिव्यू
ओटीटी
'गदर' की रिलीज के 25 साल हुए पूरे, जानिए ओटीटी पर कहां देख सकते हैं सनी देओल की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म
'गदर' की रिलीज के 25 साल हुए पूरे, जानिए ओटीटी पर कहां देख सकते हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्म
ओटीटी
OTT Release This Week: 'दृश्यम 3' से 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज, मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट
'दृश्यम 3' से 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
ओटीटी
Obsession OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी 'ऑब्सेशन', जानिए कब और कहां देख पाएंगे
ऑब्सेशन ओटीटी रिलीजः थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी 'ऑब्सेशन', जानिए कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Roshan Anand Bail: Khan Sir विवाद मामले में रोशन आनंद को मिली जमानत | Patna Latest News | Bihar
US Iran Peace Deal: होर्मुज का रास्ता फ्री या लगेगा टैक्स? | Khamenei | Breaking | Hormuz | Trump
Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
इंडिया
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’
पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
फैशन
Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ABP NEWS
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
Embed widget