'आखिरी एपिसोड देखने के बाद बहुत परेशान हूं', करण जौहर ने शेयर किया 'राख' का रिव्यू

अली फज़ल की नई सीरीज 'राख' इन दिनों काफी चर्चा में है. 1978 के चर्चित रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित इस सीरीज को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. हाल ही में करण जौहर ने भी 'राख' का रिव्यू किया और इसे एक ऐसी सीरीज बताया जो झकझोर देती है.

करण जौहर ने की राख की जमकर तारीफ

करण जौहर ने सोशल मीडिया पर राख का एक पोस्ट शेयर किया है. जिसके साथ उन्होंने एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा. उन्होंने बताया कि वो कुछ समय से इंस्टाग्राम से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, 'राख' देखने के बाद वो खुद को इस सीरीज पर अपनी राय देने से रोक नहीं पाए. फिल्ममेकर ने कहा कि इस सीरीज ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने कहा, 'अभी रात के 1:35 बज रहे हैं और आखिरी एपिसोड देखने के बाद मैं बहुत परेशान हूं. एक माता-पिता, एक इंसान और समाज के एक सदस्य के तौर पर मैं परेशान हूं'.

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करण जौहर को गया ट्रॉमा

करण जौहर ने बताया कि 'राख' इंसानियत के बदसूरत पहलू को दिखाती है, जिसे देखकर कोई भी अंदर तक हिल सकता है. करण जौहर ने आगे कहा कि 'राख' देखने के बाद वो इस ट्रॉमा से जल्दी उबर पाएंगे या नहीं, उन्हें खुद नहीं पता. उन्होंने सीरीज के निर्देशक प्रोसित रॉय की कहानी कहने के अंदाज, भावनाओं को बिना बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और बेहतरीन निर्देशन की जमकर तारीफ की.

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इसके साथ ही करण ने सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर की एक्टिंग को उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बताया. उन्होंने दोनों कलाकारों की एक्टिंग को सलाम किया.

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'राख' के बारे में

बता दें सीरीज 'राख' 12 जून को प्राइम वीडियो पर रिलाज हुई थी. 'राख' एक इनवेस्टिगेशनल ड्रामा है, इसकी कहानी दो टीनएज के लापता होने के इर्द-गिर्द घूमती है. सीरीज बताती है कि कैसे इस हादसे ने एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी और पूरे शहर को डर और सदमे में डाल दिया.