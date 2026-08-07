'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का ट्रेलर आउट, 13 अगस्त से करण जौहर लगाएंगे गेम में तड़का

अपकमिंग रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 एक बार फिर दर्शको को एंटरटेन करने के लिए तैयार है. पिछली बार की तरह इस बार भी शो को करण जौहर होस्ट करते नजर आएंगे. शो में 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स धमाल मचाते दिखाई देंगे. मेकर्स में शो का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है. 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है.

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का ट्रेलर आउट

ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर उसी शाही महल में ले जाता है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है और हर बातचीत के पीछे कोई नया खतरा छिपा हो सकता है. ट्रेलर में करण जौहर कहते हैं, 'ये महल सपने जैसा लगता है... और मैं उस सपने को बुरे सपने में बदलने का इंतजार नहीं कर सकता.' उनकी ये बात इस सीजन का माहौल साफ कर देती है, जहां प्लेयर्स पहले से ज्यादा चालाक, रणनीतिक और एक-दूसरे को मात देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं.

इस बार उन्हें और मुश्किल टास्क, तनाव से भरे 'सर्कल ऑफ शक' के मुकाबले और टावर में होने वाले मर्डर का सामना करना होगा. गेम के बीच इनोसेंट्स और ट्रेटर्स के बीच असली मुकाबला होगा. इनोसेंट्स को गेम से बाहर होने से पहले ट्रेटर्स को पहचानना होगा, जबकि ट्रेटर्स को अपनी पहचान छिपाकर एक-एक करके इनोसेंट्स को गेम से बाहर करना होगा.

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शो के कंफर्म कंटेस्टेंट्स

शो में 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा. इनमें आदित्य कुलश्रेष्ठ उर्फ कुल्लू, अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान, अंश चोपड़ा, दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूजा, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारुकी, पारुल गुलाटी, प्रिश, रणवीर बराड़, रिया चक्रवर्ती, रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शाहनील गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी, सौंदूस मोफाकिर और तान्या पुरी शामिल हैं.'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त को भारत में सिर्फ प्राइम वीडियो पर होगा और इसके नए एपिसोड हर गुरुवार रिलीज होंगे.

शो को लेकर क्या बोले करण जौहर?

शो को लेकर करण जौहर ने कहा, ''द ट्रेटर्स' का पहला सीजन बाकी रियलिटी कंटेंट और पुराने फॉर्मेट से अलग अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा और दर्शकों के रिस्पॉन्स ने साबित कर दिया कि वे कुछ नया देखने के लिए तैयार हैं. दूसरे सीजन के साथ हम जानते थे कि हमें गेम को और बड़ा, ज्यादा शार्प और पहले से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाकर लौटना होगा. लेकिन इस बार प्लेयर्स फॉर्मेट के ट्विस्ट और ट्रैप से पूरी तरह वाकिफ होकर महल में आए थे.

कब आएगा शो?

बता दें, 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त को प्राइम वीडियो पर होगा.

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