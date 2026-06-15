'गदर' की रिलीज के 25 साल हुए पूरे, जानिए ओटीटी पर कहां देख सकते हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

25 साल बाद भी 'गदर: एक प्रेम कथा' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था और सनी देओल के 'तारा सिंह' किरदार को घर-घर में पहचान दिलाई थी. आज भी फिल्म के दमदार डायलॉग्स, देशभक्ति से भरी कहानी, इमोशनल लव स्टोरी और यादगार गाने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.

ओटीटी पर कहां देखें 'गदर'

'गदर: एक प्रेम कथा' ने अपनी रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में नई पीढ़ी के दर्शक भी इस आइकॉनिक फिल्म का आनंद घर बैठे ओटीटी पर ले सकते हैं. सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर यह ब्लॉकबस्टर फिल्म फिलहाल जी5 और प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है और आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों में शुमार है.

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'गदर: एक प्रेम कथा' की कहानी और कास्ट

अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी 'गदर: एक प्रेम कथा' में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें तारा सिंह एक सिख ट्रक ड्राइवर होता है, जिसे सकीना से प्यार हो जाता है. शादी के बाद दोनों की जिंदगी में तब बड़ा मोड़ आता है, जब सकीना का परिवार उसे पाकिस्तान ले जाता है. इसके बाद तारा सिंह अपनी पत्नी और बेटे को वापस लाने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है.

फिल्म में रोमांस, फैमिली ड्रामा, एक्शन और देशभक्ति का ऐसा मेल देखने को मिला, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली. फिल्म में तारा सिंह के किरदार में सनी देओल की दमदार एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस खूब पसंद किए गए. वहीं, फिल्म के कई डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं.

बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी तबाही

बॉक्स ऑफिस पर 'गदर: एक प्रेम कथा' ने इतिहास रच दिया था. साल 2001 में 'लगान' जैसी बड़ी फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इसने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का खिताब अपने नाम किया. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में 76.88 करोड़ की कमाई की थी. वहीं वर्ल्डवाइड इसने 111.73 करोड़ का कलेक्शन किया था.

फिल्म के गाने 'मैं निकला गड्डी लेके', 'उड़ जा काले कावां' और 'मुसाफिर जाने वाले' सुपरहिट साबित हुए थे और आज भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं.

वहीं साल 2023 में इसका सीक्वल रिलीज किया गया था, जिसमें सनी देओल (तारा सिंह), अमीषा पटेल (सकीना), उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर जैसे कलाकार थे.

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क्या अएगा तीसरा पार्ट

वहीं हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर ने तीसरे पार्ट को लेकर भी अपडेट दिया है. HT संग बातचीत में उन्होंने कहा कि 'गदर 2' के बाद से लोग लगातार जीते की कहानी आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि वो तभी अगला पार्ट बनाएंगे, जब उन्हें दमदार कहानी मिलेगी. फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और अगर सब कुछ सही रहा, तो अगले साल 'गदर 3' की शूटिंग शुरू हो सकती है.