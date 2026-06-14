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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीLock Upp Season 2: सुनीता आहूजा से शिल्पा-शिवांगी तक, 'लॉक अप 2' के लिए कई सेलेब्स हुए कंफर्म, जानें कब आएगा शो

Lock Upp Season 2: सुनीता आहूजा से शिल्पा-शिवांगी तक, 'लॉक अप 2' के लिए कई सेलेब्स हुए कंफर्म, जानें कब आएगा शो

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के लिए सुनीता आहूजा से शिल्पा-शिवांगी तक कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं. चलिए जानते हैं शो में कौन-कौन नजर आने वाला है और ये कब रिलीज होगा.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Jun 2026 03:52 PM (IST)
रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के लिए सुनीता आहूजा से शिल्पा-शिवांगी तक कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं. चलिए जानते हैं शो में कौन-कौन नजर आने वाला है और ये कब रिलीज होगा.

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फैंस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच अब कई सेलेब्स के भी नाम शो के लिए चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन-कौन इस शो का हिस्सा बनने वाला है.

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एकता कपूर का डिजिटल रियलिटी शो 'लॉक अप 2' पहली बार साल 2022 में रिलीज हुआ था, जहां 16 कंटेस्टेंट्स को 72 दिनों तक एक जेल जैसे सेटअप में रखा गया था. शो के पहले सीजन को कंगना रनौत ने होस्ट किया था और मुनव्वर फारुकी इसके विनर बने थे.
एकता कपूर का डिजिटल रियलिटी शो 'लॉक अप 2' पहली बार साल 2022 में रिलीज हुआ था, जहां 16 कंटेस्टेंट्स को 72 दिनों तक एक जेल जैसे सेटअप में रखा गया था. शो के पहले सीजन को कंगना रनौत ने होस्ट किया था और मुनव्वर फारुकी इसके विनर बने थे.
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वहीं, अब चार साल बाद अब शो का दूसरा सीजन भी रिलीज होने जा रहा है. इस बार शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करेंगे. कंटेस्टेंट्स को लेकर लगातार बज बना हुआ है और इसी बीच कुछ नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें शो के लिए कंफर्म बताया जा रहा है.
वहीं, अब चार साल बाद अब शो का दूसरा सीजन भी रिलीज होने जा रहा है. इस बार शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करेंगे. कंटेस्टेंट्स को लेकर लगातार बज बना हुआ है और इसी बीच कुछ नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें शो के लिए कंफर्म बताया जा रहा है.
Published at : 14 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Farah Khan Lock Upp Season 2

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