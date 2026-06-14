वहीं, अब चार साल बाद अब शो का दूसरा सीजन भी रिलीज होने जा रहा है. इस बार शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करेंगे. कंटेस्टेंट्स को लेकर लगातार बज बना हुआ है और इसी बीच कुछ नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें शो के लिए कंफर्म बताया जा रहा है.