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Lock Upp Season 2: सुनीता आहूजा से शिल्पा-शिवांगी तक, 'लॉक अप 2' के लिए कई सेलेब्स हुए कंफर्म, जानें कब आएगा शो
रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के लिए सुनीता आहूजा से शिल्पा-शिवांगी तक कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं. चलिए जानते हैं शो में कौन-कौन नजर आने वाला है और ये कब रिलीज होगा.
रियलिटी शो 'लॉक अप 2' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फैंस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच अब कई सेलेब्स के भी नाम शो के लिए चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन-कौन इस शो का हिस्सा बनने वाला है.
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Published at : 14 Jun 2026 03:52 PM (IST)
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