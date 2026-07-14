FIFA वर्ल्ड कप 2026 की वजह से परेशान और तनाव में हैं अमिताभ बच्चन, खुद किया खुलासा

'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं. वहीं वो दुनियाभर में पॉपुलर खेल फुटबॉल को भी काफी पसंद करते हैं. इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है और अमिताभ बच्चन इसका लुत्फ उठा रहे हैं. हालांकि फील्ड पर लिए गए कुछ विवादित फैसलों को लेकर अमिताभ ने नाराजगी जाहिर की है. साथ ही फीफा वर्ल्ड कप के बिजी शेड्यूल को लेकर उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के कारण उनका शेड्यूल भी गड़बड़ हो चुका है.

अमिताभ बच्चन बोले- समय और समय की समझ सब गड़बड़ा गई है

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बात की है. इस दौरान उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, 'बेशक वर्ल्ड कप के कारण समय और समय की समझ सब गड़बड़ा गई है. ये अजीब वक्त है जो हमारे दिनों को मुश्किल बनाता जा रहा है.'

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विवादित फैसलों पर हुआ बवाल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुछ फैसलों को लेकर काफी बवाल हुआ. अमिताभ बच्चन ने भी इसे अपने ब्लॉग में दोहराया और लिखा, 'एक टीम के लिए अलग और दूसरी टीम के लिए कुछ और डिसीजन लिए गए. हम चीयर करते हैं, देखते हैं और अफसोस भी जताते हैं. जिन देशों के बारे में कभी हमने सोचा नहीं था कि वे वर्ल्ड कप में जगह बना पाएंगे उनकी जीत पर हम एक्साइटेड हो जाते हैं.' वहीं आगे बिग बी ने लिखा कि दूसरी ओर कई पॉपुलर फुटबॉल देश हार के साथ बाहर हो गए.

'हम तो नहीं होंगे, लेकिन...'

बिग बी ने आगे हैरानी और कहीं न कहीं निराशा भी जताई और आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए लिखा कि युवा इस खेल का लुत्फ उठाते हैं और बुजुर्ग हैरान होते हैं कि जब हम जवान थे तो ऐसा क्यों नहने होता था? बिग बी आगे लिखते हैं, 'आने वाले सालों में और क्या-क्या होगा, यह देखने के लिए देर हो चुकी है. हम तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे यंगस्टर्स होंगे और यह एक तरह की संतुष्टि है.'

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अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच होगा. दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड खेलेंगे. इसके बाद फाइनल 19 जुलाई को होगा. वहीं अमिताभ बच्चन के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अगली फिल्म 'कल्कि 2898 AD' है. वहीं वो अपने क्विज शो 'केबीसी' का नया सीजन भी लाने वाले हैं.