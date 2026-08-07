कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? जानें- प्रीडिक्शन

आमिर खान प्रोडक्शंस की सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' के दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 'ए' सर्टिफिकेट दिया है और इसका रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट है. फिल्म का रिलीज से पहले काफी माहौल बन चुका है और इससे काफी उम्मीदें की जा रही हैं. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं 'बंटवारा 1947' कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है? साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सनी देओल की फिल्म बॉलीवुड की टॉप ‘ए’ रेटेड ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो पाएगी?

'बंटवारा 1947' कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है.

मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए, 'बंटवारा 1947' आसानी से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर डबल-डिजिट का आंकड़ा छू सकती है. 'कोइमोई' के रिपोर्ट की मानें तो सनी देओल स्टारर ये फिल्म ओपनिंग डे पर 10-13 करोड़ का नेट कलेक्शन कर सकती है. अगर एडवांस बुकिंग को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये आंकड़े और बेहतर हो सकते हैं. हालांकि इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ से क्लैश के चलते इसकी कमाई पर असर पड़ सकता है.





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टॉप 10 ए रेटेड ओपनर्स में जगह बना पाएगी 'बंटवारा 1947'?

'बंटवारा 1947' के लिए बॉलीवुड की टॉप 10 ए रेटेड ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री करना मुश्किल नहीं है. बता दें कि फिलहाल 10वें नंबर पर राज 3 (10.5 करोड़), 9वें नंबर पर वीरे दी वेडिंग (10.7 करोड़)और 8वें नंबर पर ग्रैंड मस्ती (12.5 करोड़) है.

सनी की विभाजन के बैकग्राउंड पर बनी फिल्म इन तीनों मूवीज को आसानी से मात दे सकती है और टॉप ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में 8वीं पोजिशन पर काबिज हो सकती है, वहीं अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म की कमाई ओपनिंग डे पर अनुमान (10 से 13 करोड़) से ज्यादा रहती है तो ये लिस्ट में और ऊपर पहुंच सकती है.





'बंटवारा 1947' कब होगी रिलीज?

बता दे कि 'बंटवारा 1947' में सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा करण देओल, अली फ़ज़ल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हज़ारे और कनिका कपूर ने भी अहम रोल प्ले किये हैं. 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरो में इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर यानी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है.

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