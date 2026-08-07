कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? जानें- प्रीडिक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? बॉलीवुड की टॉप A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?

Box Office: कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? बॉलीवुड की टॉप A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?

Batwara 1947 Box Office Prediction: सनी देओल की 'बंटवारा 1947' की रिलीज का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. ऐसे में इससे बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Aug 2026 03:28 PM (IST)
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आमिर खान प्रोडक्शंस की सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' के दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 'ए' सर्टिफिकेट दिया है और इसका रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट है. फिल्म का रिलीज से पहले काफी माहौल बन चुका है और इससे काफी उम्मीदें की जा रही हैं. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं 'बंटवारा 1947' कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है?  साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सनी देओल की फिल्म बॉलीवुड की टॉप ‘ए’ रेटेड ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो पाएगी?

'बंटवारा 1947' कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है.
मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए, 'बंटवारा 1947' आसानी से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर डबल-डिजिट का आंकड़ा छू सकती है. 'कोइमोई' के रिपोर्ट की मानें तो सनी देओल स्टारर ये फिल्म ओपनिंग डे पर 10-13 करोड़ का नेट कलेक्शन कर सकती है. अगर एडवांस बुकिंग को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये आंकड़े और बेहतर हो सकते हैं.  हालांकि इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ से क्लैश के चलते इसकी कमाई पर असर पड़ सकता है.


Box Office: कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? बॉलीवुड की टॉप A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?

ये भी पढ़ें:-Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म

टॉप 10 ए रेटेड ओपनर्स में जगह बना पाएगी 'बंटवारा 1947'?
'बंटवारा 1947' के लिए बॉलीवुड की टॉप 10 ए रेटेड ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री करना मुश्किल नहीं है. बता दें कि फिलहाल 10वें नंबर पर राज 3 (10.5 करोड़), 9वें नंबर पर वीरे दी वेडिंग (10.7 करोड़)और 8वें नंबर पर ग्रैंड मस्ती (12.5 करोड़) है.

सनी की विभाजन के बैकग्राउंड पर बनी फिल्म इन तीनों मूवीज को आसानी से मात दे सकती है और टॉप ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में 8वीं पोजिशन पर काबिज हो सकती है, वहीं अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म की कमाई ओपनिंग डे पर अनुमान (10 से 13 करोड़) से ज्यादा रहती है तो ये लिस्ट में और ऊपर पहुंच सकती है.


Box Office: कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? बॉलीवुड की टॉप A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?

'बंटवारा 1947' कब होगी रिलीज?
बता दे कि 'बंटवारा 1947' में सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा करण देओल, अली फ़ज़ल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हज़ारे और कनिका कपूर ने भी अहम रोल प्ले किये हैं. 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरो में इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर यानी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को 'स्पाइडर मैन' की कमाई को झटका, 'धमाल 4' ने भी तोड़ा दम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

Published at : 07 Aug 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Preity Zinta BOX OFFICE COLLECTION Batwara 1947
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