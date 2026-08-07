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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासीएम विजय की वाइफ ने वापस लिया तलाक का केस, 27 साल बाद टूटने की कगार पर था रिश्ता

सीएम विजय की वाइफ ने वापस लिया तलाक का केस, 27 साल बाद टूटने की कगार पर था रिश्ता

तमिलनाडु सीएम और एक्टर विजय का अब तलाक नहीं होगा. उनकी वाइफ संगीता ने तलाक की अर्जी को वापस ले लिया है. दोनों साल 1999 में शादी की थी और 27 साल बाद रिश्ता टूटने की कगार पर था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Aug 2026 04:33 PM (IST)
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तमिलनाडु के सीएम और थलापति विजय का तलाक नहीं होगा. एक्टर की वाइफ संगीता ने तलाक की अर्जी को वापस ले लिया है. दोनों पिछले काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थे. 27 साल पुराना रिश्ता टूटने की कगार पर था. संगीता ने विजय पर कथिततौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था और वो उनसे तलाक लेना चाहती थीं. लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है.

सीएम विजय का नहीं होगा तलाक

समाचार एजेंसी ANI की ओर से जानकारी दी गई है कि संगीता ने अपने पति मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से तलाक के लिए दायर की गई याचिका वापस ले ली है. संगीता के याचिका वापस लेने पर, चेंगलपट्टू कोर्ट ने विजय से तलाक के लिए दायर किए गए मामले को बंद कर दिया. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस की ओर से भी राहत की सांस ली गई है.

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संगीता ने विजय पर लगाए थे गंभीर आरोप

कथिततौर पर संगीता ने विजय पर तलाक की अर्जी के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे. याचिका में सीएम विजय पर बेवफाई के आरोप लगाए थे. इसमें विजय का एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का दावा किया गया था. इस याचिका में बताया गया था कि अप्रैल 2021 में संगीता को पता चला था कि विजय एक अभिनेत्री के साथ रिश्ते में हैं. इस खुलासे के बाद संगीता को गहरा झटका लगा था. संगीता ने आरोप लगाते हुए कहा कि विजय ने पब्लिकली उस अभिनेत्री से मिलना जुलना जारी रखा था, जिसके चलते उन्हें बच्चों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी.

गौरतलब है कि विजय और संगाती ने साल 1999 में शादी की थी और इस रिश्ते से उनके दो बच्चे एक बेटा जिसका नाम जेसन संजय है और एक बेटी जिसका नाम दिव्या साशा है. 27 साल बाद दोनों का रिश्ता खतरे में था लेकिन अब उनका तलाक नहीं होगा.

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तृषा कृष्णन से थी विजय के अफेयर की चर्चा

आपको बता दें कि एक्टर और तमिलनाडु के सीएम विजय पिछले कुछ समय से तृषा कृष्णन के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं. सीएम बनने से पहले एक्टर और तृषा कृष्णन के बीच करीबियों को देखा गया था. तमिलनाडु चुनाव 2026 के दौरान तृषा उनके साथ खड़ी दिखीं. चुनाव जीतने के बाद भी तृषा उनके घर पहुंची थीं. वहीं, विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी उनकी फैमिली के साथ दिखी थीं, जिसके बाद लिंकअप की चर्चाओं और रफ्तार पकड़ ली थी. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को कभी कुबूला नहीं बल्कि इसे वो दोस्ती का नाम ही देते हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay CM Vijay Joseph
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