शेफाली शाह ने आज भले ही ओटीटी और फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना ली हो, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मुश्किलों का सामान करना पड़ा. छोटे-छोटे रोल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली शेफाली को असली पहचान ‘दिल्ली क्राइम’ में वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार से मिली, जिसने उन्हें घर-घर तक पहचान दिलाई. एक साधारण परिवार से आने वाली शेफाली ने अपनी जिंदगी के कई मुश्किल दौर भी देखे हैं. चलिए बताते हैं उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में.

बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में अपनी दमदार अदायकी से अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शेफाली शाह को भला कौन नहीं जानता होगा? अपनी संजीदा एक्टिंग और मजबूत किरदारों के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. फिल्मों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक आज उनकी फैन फॉलोइंग हर जगह है. यहां तक कि एक्ट्रेस को तो अब ओटीटी क्वीन भी कहा जाता है.

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संघर्षों से नहीं टूटीं शेफाली शाह

शेफाली शाह आज भले ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं. लेकिन, यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं रहा. बचपन के संघर्षों से लेकर इंडस्ट्री में खुद को साबित करने तक, उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया. संघर्षों से भरे सफर के बावजूद शेफाली ने कभी हार नहीं मानी. यही वजह है कि आज वो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद और दमदार अभिनेत्रियों में जानी मानी हैं.

कभी नहीं था खुद का घर

22 मई 1973 को जन्मीं शेफाली शाह बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थीं. वो एक साधारण परिवार से नाता रखती थीं और शुरुआती दिनों में उनके परिवार को पैसों की परेशानी का सामना करना पड़ा. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका परिवार लंबे समय तक स्थायी घर के बिना रहा. कई बार रिश्तेदारों और परिचितों के सहारे रहने की नौबत भी आई. इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

छोटे रोल से शुरू किया करियर

शेफाली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘रंगीला’ से की थी. इस फिल्म में भले ही उनका छोटा किरदार था, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी. इसके बाद उन्हें फिल्म ‘सत्या’ में काम करने का मौका मिला, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी. इस फिल्म में उनके एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा. उन्होंने इस किरदार ने इंडस्ट्री में पैर जमाने में मदद की.

कई फिल्मों में दिखाया दमदार एक्टिंग

इसके बाद शेफाली शाह ने कई यादगार फिल्मों में काम किया. ‘वक्त : द रेस अगेंस्ट टाइम’, ‘गांधी माई फादर’, ‘15 पार्क एवेन्यू’, ‘दिल धड़कने दो’, ‘डॉक्टर जी’, ‘थ्री ऑफ अस’ और आलिया भट्ट स्टारर ‘डार्लिंग्स’ जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अंदाज के साथ स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता. खास बात ये रही कि उन्होंने हमेशा अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की कोशिश की.

कैसे ओटीटी ने बदली किस्मत?

हालांकि, एक से बढ़कर एक किरदार के साथ कई जॉनर की फिल्मों में लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें वो पॉपुलरिटी नहीं मिली, जिसकी वो हकदार थीं. इसके बाद उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया और यहीं से उनके करियर ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया. वेब सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ में पुलिस अधिकारी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. इस सीरीज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली और इसके दूसरे सीजन को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में नामांकन मिला. इसके अलावा, ‘ह्यूमन’ जैसी सीरीज में भी उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया.

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शेफाली शाह की पर्सनल लाइफ

आज शेफाली शाह को ओटीटी की सबसे मजबूत अभिनेत्रियों में गिना जाता है. उनकी खासियत ये है कि वे हर किरदार को बेहद आसान और रियलिटी अंदाज में स्क्रीन पर उतारती हैं. निजी जिंदगी में भी शेफाली काफी सिंपल और सहज जीवन जीती हैं. वो फिल्म डायरेक्टर विपुल शाह के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं. दोनों ने 12 दिसंबर 2000 को फेरे लिए थे. इसके पहले उनकी शादी एक्टर हर्ष छाया से हुई थी. हालांकि, उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया.