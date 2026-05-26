Top 10 Most Watched Show on OTT: ओटीटी पर तारक मेहता बना नंबर 1, 'धुरंधर' और 'कर्तव्य' से ज्यादा देखा जाने वाला शो बना
ओटीटी पर पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' नंबर वन है. 'तारक मेहता' ने 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म को पछाड़ दिया है.
18 मई से 24 मई के बीच में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज-फिल्मों की लिस्ट आ गई है. इस बार 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने 'धुरंधर' जैसी बिग बजट को पीछे छोड़ दिया है.
आईपीएल नंबर वन पर
ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, नंबर पर सबसे ज्यादा आईपीएल देखा गया है. आईपीएल जियो हॉटस्टार पर आता है. आईपीएल को 184.7 मिलियन व्यूज मिले हैं.
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तारक मेहता ने धुरंधर को पछाड़ा
दूसरे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है. इस शो को यूट्यूब, सोनी लिव पर देख सकते हैं. ओटीटी पर शो को 4.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. इन दिनों शो में मिसेज सोढ़ी के इर्दगिर्द कहानी घूम रही है. शो में इन दिनों खूब हंसी का डोज मिल रहा है.
- तीसरे नंबर पर 'लाफ्टर शेफ 3' है. इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. शो को ओटीटी पर 3.9 व्यूज मिले हैं. शो में हाल ही में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को फोकस में रखकर एपिसोड दिखाया गया था.
- चौथे नंबर पर धुरंधर है. धुरंधर जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म को 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.
- नागिन 7 पांचवें नबंर पर है. शो को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. शो को 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
- छठे नंबर पर द बॉयज 5 है. सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. सीरीज को 3 मिलियन व्यूज मिले हैं.
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- सातवें नंबर पर अनुपमा है. अनुपमा को 2.9 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
- आठवें नंबर पर पति ब्रह्मचारी है. शो को आप दंगल टीवी के यूट्यूब पर देख सकते हैं. शो को 2.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
- नौवें नंबर पर सैफ अली खान की कर्तव्य है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म को 2.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.
- दसवें नंबर पर सिस्टम है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. अमेजन प्राइम पर 2.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
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Source: IOCL