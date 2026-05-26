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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTop 10 Most Watched Show on OTT: ओटीटी पर तारक मेहता बना नंबर 1, 'धुरंधर' और 'कर्तव्य' से ज्यादा देखा जाने वाला शो बना

Top 10 Most Watched Show on OTT: ओटीटी पर तारक मेहता बना नंबर 1, 'धुरंधर' और 'कर्तव्य' से ज्यादा देखा जाने वाला शो बना

ओटीटी पर पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' नंबर वन है. 'तारक मेहता' ने 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म को पछाड़ दिया है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 May 2026 09:28 PM (IST)
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18 मई से 24 मई के बीच में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज-फिल्मों की लिस्ट आ गई है. इस बार 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने 'धुरंधर' जैसी बिग बजट को पीछे छोड़ दिया है.  

आईपीएल नंबर वन पर

ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, नंबर पर सबसे ज्यादा आईपीएल देखा गया है. आईपीएल जियो हॉटस्टार पर आता है. आईपीएल को 184.7 मिलियन व्यूज मिले हैं.

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Top 10 Most Watched Show on OTT: ओटीटी पर तारक मेहता बना नंबर 1, 'धुरंधर' और 'कर्तव्य' से ज्यादा देखा जाने वाला शो बना

तारक मेहता ने धुरंधर को पछाड़ा

दूसरे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है. इस शो को यूट्यूब, सोनी लिव पर देख सकते हैं. ओटीटी पर शो को 4.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. इन दिनों शो में मिसेज सोढ़ी के इर्दगिर्द कहानी घूम रही है. शो में इन दिनों खूब हंसी का डोज मिल रहा है.


Top 10 Most Watched Show on OTT: ओटीटी पर तारक मेहता बना नंबर 1, 'धुरंधर' और 'कर्तव्य' से ज्यादा देखा जाने वाला शो बना

  • तीसरे नंबर पर 'लाफ्टर शेफ 3' है. इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. शो को ओटीटी पर 3.9 व्यूज मिले हैं. शो में हाल ही में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को फोकस में रखकर एपिसोड दिखाया गया था.


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  • चौथे नंबर पर धुरंधर है. धुरंधर जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म को 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.


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  • नागिन 7 पांचवें नबंर पर है. शो को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. शो को 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
  • छठे नंबर पर द बॉयज 5 है. सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. सीरीज को 3 मिलियन व्यूज मिले हैं. 

ये भी पढ़ें- मराठी सिनेमा के नाम हुआ 2026, 'राजा शिवाजी' ने रचा इतिहास, इन तीन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

  • सातवें नंबर पर अनुपमा है. अनुपमा को 2.9 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
  • आठवें नंबर पर पति ब्रह्मचारी है. शो को आप दंगल टीवी के यूट्यूब पर देख सकते हैं. शो को 2.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
  • नौवें नंबर पर सैफ अली खान की कर्तव्य है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म को 2.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.
  • दसवें नंबर पर सिस्टम है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. अमेजन प्राइम पर 2.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 26 May 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah IPL Dhurandhar Laughter Chefs 3
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