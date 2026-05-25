मई के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर धमाकेदार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 10 धांसू नई फिल्में-सीरीज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: मई के आखिरी हफ्ते में घर बैठे मिलेगा धमाकेदार एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज हो रही ये 10 धांसू नई फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week: मई के आखिरी हफ्ते में घर बैठे मिलेगा धमाकेदार एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज हो रही ये 10 धांसू नई फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week May 25 To 31Th May: इस हफ्ते ओटीटी पर एक से एक फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जिन्हें आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. ये सभी अलग-अलग जॉनर की हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 25 May 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

मई महीने का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है और इसी के साथ ओटीटी पर इस वीक रिलीज होने वाली तमाम नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लाइनअप भी आ गई है. दिलचस्प बात ये है कि इस हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और शो आ रहे हैं जो फुल ऑन एंटरटेनमेंट देंगे. यानी इस भरी गर्मी में घर में रहकर आप बोर नहीं होने वाले हैं. तो चलिए यहां इस वीक की ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

जेटली
जेटली रितेश राणा द्वारा निर्देशित एक तेलुगु भाषा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है. इसमें अभिनेता सत्या मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही रिया सिंघा और वेन्नेला किशोर भी हैं. फिल्म एक फ्लाइट अटेंडेंट की कहानी है जो एक फ्लाइट में अफरा-तफरी भरे हालात में फंस जाती है. रिलीज के समय फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया था.वहीं अब यह 25 मई से स्ट्रीमिंग के लिए ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर अवेलेबल है.

ब्रदर एंड सिस्टर
ब्रदर एंड सिस्टर एक तमिल भाषा की सीरीद है जिसका प्रीमियर 27 मई को होगा. चिदंबरम मणिवन्नन द्वारा निर्देशित ये फैमिली ड्रामा एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसका मुखिया काफी सख्त मिजाज है लेकिन फिर एक वजह से उसके परिवार के टूटने की नौबत आ जाती है. इसे भी जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे.

कारा
तमिल डकैती पर आधारित यह थ्रिलर फिल्म 1991 में गल्फ वॉर के बैकग्राउंड में सेट की गई है. कारा की कहानी करासामी (धनुष) नाम के एक चोर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक निर्दयी बैंक मैनेजर और एक भ्रष्ट डीएसपी द्वारा उसके परिवार की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लेने के बाद अपने आपराधिक अतीत में वापस लौट आता है. कारा को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 28 मई से तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में देख सकेंगे.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कजिन्स एंड कल्याणम्स
कजिन्स एंड कल्याणम्स एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो छह चचेरे भाई-बहनों की लाइफ और फैमिली बॉन्ड पर बेस्ड है. इसका पहला एपिसोड 29 मई को जियो हॉट स्टाप पर टेलीकास्ट होगा इस शो में 60 एपिसोड हैं, जिनमें से चार एपिसोड हर शुक्रवार को टेलीकास्ट किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें:-Bhooth Bangla BO Day 38: 120 करोड़ का बजट और 45% से ज्यादा का प्रॉफिट, क्या हिट हो पाई अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’? जानें- कलेक्शन

रूममेट्स
कन्नड़ कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ में चार दोस्तों, रवि, पीटर, गनी और हरि की कहानी दिखाई गई है, जो दोस्ती, सर्वाइवल और एक मामूली लोकल क्रिकेट मैदान पर हुए झगड़े के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैंय यह झगड़ा उनके मकान मालिक की निगरानी में एक बड़े अहंकार के संघर्ष में बदल जाता है. एपिसोड का प्रीमियर मई में होगा।

स्पाइडर-नोयर
आठ एपिसोड की इस एक्शन से भरपूर ड्रामा सीरीज़ में निकोलस केज ने बेन रेली का किरदार निभाया है, जो 1930 के दशक के न्यूयॉर्क में रहने वाला एक बदकिस्मत प्राइवेट जासूस है, जिसने एक बेहद दुखद घटना के बाद सुपरहीरो की छवि त्याग दी थी. इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर 27 मई, 2026 से स्ट्रीम कर सकेंगे.

डेड मैन्स वायर
गस वैन सैंट द्वारा निर्देशित, यह फिल्म टोनी किरिट्सिस (बिल स्कार्सगार्ड) की कहानी है, जो एक हताश और शक्की रियल एस्टेट डेवलपर है, वह विक्टिम की गर्दन पर बंदूक रखकर फिरौती और ऑफिशियल माफी की मांग करता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 28 मई, 2026 से देख सकते हैं.

अनटोल्ड यूके: विनी जोन्स
नेटफ्लिक्स की इस एंथोलॉजी में पहले ही विनी जोन्स और जेमी वार्डी जैसे लोकप्रिय फुटबॉल सितारों पर आधारित दो स्पोर्ट्स फिल्में आ चुकी हैं।. तीसरी फिल्म अनटोल्ड यूके: विनी जोन्स 26 मई को रिलीज होगी.

द फोर सीजन्स (सीजन 2)
ये मीडिल एज कॉमेडी सीरीज़ दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी है जो साथ में छुट्टियां मनाने की अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हैं. एक मुश्किल भरे साल के बाद, सीज़न 2 में ये दोस्त एक पर्सनल लॉस से उबरने और मीडिल एज के नए फॉर्मेट को अपनाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही एक नए बच्चे के साथ चार नए सीजनल गेट-टूगेदर का आयोजन भी करते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 28 मई से एंजॉय कर सकेंगे.

अ गुड गर्ल'स गाइड टू मर्डर (सीज़न 2)
हॉली जैक्सन के नॉवेल पर बेस्ड, नए सीज़न में टीनएज स्पाई पिप फिट्ज़-अमोबी की कहानी दिखाई गई है, जो अपराध सुलझाने से दूर रहना चाहती है, लेकिन जब उसके क्लासमेट का भाई, जेमी रेनॉल्ड्स, एक अहम अदालती मुकदमे से ठीक पहले गायब हो जाता है तो वह एक खतरनाक नए रहस्य में उलझ जाती है. इसे  नेटफ्लिक्स पर 27 मई, 2026 से देख सकते हैं. 

ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil BO Day 3: अनन्या पांडे की ‘चांद मेरा दिल’ ने वीकेंड पर दिखाई तेजी, 10 करोड़ के हुई पार, इस फिल्म को भी चटाई धूल

और पढ़ें
Published at : 25 May 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
OTT Release This Week Kara Spider Noir A Good Girls Guide To Murder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Release This Week: मई के आखिरी हफ्ते में घर बैठे मिलेगा धमाकेदार एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज हो रही ये 10 धांसू नई फिल्में-सीरीज
मई के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर धमाकेदार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 10 धांसू नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
8000 करोड़ की नेटवर्थ वाले सतीश सनपाल कौन हैं? बीवी को 40 किलो सोने से तौला, Desi Bling ने दिया लाइमलाइट
8000 करोड़ की नेटवर्थ वाले सतीश सनपाल कौन हैं? बीवी को 40 किलो सोने से तौला, Desi Bling ने दिया लाइमलाइट
ओटीटी
'छोटा रोल भी चलेगा लेकिन...', 30 साल बाद मुंबई लौटीं 'दामिनी' फेम मीनाक्षी शेषाद्रि, मांग रही हैं काम
बॉलीवुड में काम मांगने मजबूर हुईं ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुकी एक्ट्रेस, कहा- छोटा रोल भी चलेगा लेकिन
ओटीटी
'सिर्फ सपने नहीं दिखाता...', मायानगरी मुंबई को लेकर बोलीं श्रेया पिलगांवकर, ओटीटी ने बनाया करियर
'सिर्फ सपने नहीं दिखाता...', मायानगरी मुंबई को लेकर बोलीं श्रेया पिलगांवकर, ओटीटी ने बनाया करियर
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Marco Rubio India Visit: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में PAK के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
क्रिकेट
विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...
विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...
इंडिया
भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
भारत आ रहे 114 राफेल, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
हेल्थ
Explained: आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! कितनी गर्मी झेलने के बाद कैसे हो जाती मौत?
आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! गर्मी से कैसे होती मौत?
जनरल नॉलेज
Cow Dung Electricity: क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
ट्रेंडिंग
Viral Video: IPL मैच के दौरान पेपर पर मोबाइल नंबर लिखकर चीयरलीडर्स पर फेंका, बेहूदगी का वीडियो वायरल
IPL मैच के दौरान पेपर पर मोबाइल नंबर लिखकर चीयरलीडर्स पर फेंका, बेहूदगी का वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget