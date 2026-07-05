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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'द अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बने सोहेल खान, सलमान खान ने किया चीयर

'द अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बने सोहेल खान, सलमान खान ने किया चीयर

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान रियलिटी शो 'द अलायंस' में अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं. इस खास मौके पर भाई सलमान खान ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें चीयर करते हुए अपना पूरा सपोर्ट दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 01:50 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान अब रियलिटी शो 'द अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगे. ऐसे में उनके बड़े भाई सलमान खान भी उनका हौसला बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते दिखाई दिए.

सलमान खान ने किया पोस्ट
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोहेल खान की शो में एंट्री का प्रोमो शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "आपको ढेरों शुभकामनाएं भाई.' सोहेल के अलावा नाइजीरियन कंटेंट क्रिएटर अगु स्टेनली ने भी 'द अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की है. 

द अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बने सोहेल खान, सलमान खान ने किया चीयर

सिर्फ सलमान ही नहीं, उनकी बहन अर्पिता खान ने भी सोहेल के लिए सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, 'मैंने हमेशा यही सोचा कि तुम बस एक कॉल दूर हो और फिर कॉल करने में आलस करने लगी. अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी सारी बातें करना चाहती हूं और पिछले कुछ दिनों से कॉल नहीं कर पाई हूं. तुम्हें बहुत याद कर रही हूं. शो में तुम्हें देखने का बेसब्री से इंतजार है.'

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शो में जाने से पहले क्या बोले सोहेल खान 
शो में एंट्री से पहले सोहेल खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो लंबे समय से ऐसे रियलिटी शो को देखते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि इस तरह के शो सलमान खान के लिए बने हैं.  हालांकि, 'द अलायंस' उन्हें इसलिए पसंद आया क्योंकि ये सिर्फ इमोशंस या ड्रामे का नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति का खेल है.  सोहेल ने कहा कि बिना सामने वाले को एहसास हुए उसे मात देना ही इस शो की सबसे बड़ी चुनौती है और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है. 

सोहेल खान का करियर
सोहेल खान ने अपने करियर में एक्टर, निर्देशक, निर्माता और फिल्ममेकर के तौर पर काम किया है.  सोहेल ने साल 1997 में फिल्म 'औजार' से बतौर निर्देशक डेब्यू किया था.  इसके बाद उन्होंने 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'हेलो ब्रदर' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया.  वहीं, एक्टर के तौर पर वह 'मैंने प्यार क्यों किया?', 'फाइट क्लब', 'हीरोज' और 'ट्यूबलाइट' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. 

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द अलायंस के बारे में
'द अलायंस' प्राइम वीडियो का एक हाई-स्टेक्स स्ट्रैटेजी बेस्ड रियलिटी शो है, जिसे अभिनेता कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं.  शो में 16 सेलेब्रिटीज और कंटेंट क्रिएटर्स हैं. इस शो के नए एपिसोड हर दिन दोपहर 12 बजे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होते हैं. 

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Published at : 05 Jul 2026 01:50 PM (IST)
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Sohail Khan Alliance SALMAN KHAN
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