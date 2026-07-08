हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'अलायंस' में सीमा सजदेह की एंट्री, एक्स वाइफ को देख बोले सोहेल खान- शादी में जो भी गलती हुई उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं

'अलायंस' में सीमा सजदेह की एंट्री, एक्स वाइफ को देख बोले सोहेल खान- शादी में जो भी गलती हुई उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं

शो 'अलायंस' इन दिनों खबरों में हैं. शो में सोहेल खान नजर आ रहे हैं. उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली. अब सोहेल की एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी अब शो में एंट्री ले चुकी हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Jul 2026 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'अलायंस' में हाल ही में सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान ने एंट्री ली. शो में उनकी एंट्री से काफी चर्चा हुई. अब उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी शो में एंट्री ले चुकी हैं. सीमा को शो में देखकर सोहेल खुश नजर आए. साथ ही उन्होंने अपनी शादी में जो भी कोई गलती हु उसकी जिम्मेदारी ली.

सीमा की एंट्री पर कुणाल खेमू ने क्या कहा?

सीमा सजदेह की एंट्री पर कुणाल खेमू ने सोहेल खान से पूछा कि आपको इन्हें यहां देखकर कैसा लग रहा है. इस पर सोहेल ने कहा, 'लवली. मैं इस खूबसूरत लेडी के साथ 25 साल रहा हूं. और मैं ये स्वीकार करता हूं नेशनल टीवी पर अगर हमारे बीच में को भी गलती हुई हो तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं.' ये सुनकर कुशल टंडन कहते हैं- सीटी मार दो. फिर वहां बैठे सभी लोग तालियां बजाते हैं.

14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाया था 234.86 परसेंट प्रॉफिट, दो हीरोइनों संग रोमांस करते दिखे थे शाहरुख खान

बता दें कि सीमा और सोहेल खान की शादी 1998 में हुई थी. इस शादी से उन्हें दो बेटे हैं. बेटों के नाम योहान और निर्वाण है. सीमा और सोहेल की शादी 25 साल चली थी. दोनों ने 2022 में अलग होने का फैसला ले लिया था.

घर से भागकर की थी सोहेल-सीमा ने शादी

दोनों की लव मैरिज हुई थी. सीमा दिल्ली से बिलॉन्ग करती हैं. वो फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आई थीं. यहीं उनकी मुलाकात सोहेल से हुई थी. दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर उन्होंने डेटिंग शुरू की. सोहेल संग शादी को लेकर सीमा की फैमिली बिल्कुल रेडी नहीं थी. फिर सोहेल और सीमा ने घर से भागकर शादी की. उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी की. बाद में घरवालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था. हालांकि, शादी के 25 साल बाद दोनों अलग हो गए. 

अब दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में मूवऑन कर गए हैं.

ये भी पढ़ें- शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी में पहुंचे बड़े-बड़े लोग, कहां गायब थी तारक मेहता की कास्ट? यूजर्स ने पूछा- जेठालाल क्यों नहीं आए?

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Sohail Khan Alliance Seema Sajdeh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'अलायंस' में सीमा सजदेह की एंट्री, एक्स वाइफ को देख बोले सोहेल खान- शादी में जो भी गलती हुई उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं
'अलायंस' में सीमा सजदेह की एंट्री, एक्स वाइफ को देख बोले सोहेल खान- शादी में जो भी गलती हुई उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं
ओटीटी
'लॉक अप 2' में शिवांगी जोशी के आंसू देख आगबबूला हुए हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा से भिड़ने निकले एक्टर
'लॉक अप 2' में शिवांगी जोशी के आंसू देख आगबबूला हुए हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा से भिड़ने निकले एक्टर
ओटीटी
Malayalam OTT Releases This Week: 'बाल्टी' से लेकर 'पेड्डी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 4 धांसू मलयालम फिल्में-सीरीज
'बाल्टी' से लेकर 'पेड्डी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 4 धांसू मलयालम फिल्में-सीरीज
ओटीटी
बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किया बड़ा ऐलान
बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चढ़ावा चोरी पर विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Ram Mandir Donaction Scam | Champat
Chitra Tripathi: मंदिर में बढ़ते चोरी विवाद पर राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Ram Mandir
Monsoon 2026: बारिश नहीं आफत बरसी! देशभर में बाढ़ का भयानक मंजर! | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Bollywood News: इंटेंस रोमांस से छाया 'तबाही', कियारा-तारा संग यश की केमिस्ट्री ने बढ़ाया सस्पेंस (08.07.26)
DR. Aarambhi: Avantika का दांव पड़ा उल्टा! नशीली खीर खाकर घर वालों के सामने किया नागिन डांस!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने वालों को मिले आरक्षण, विजय सरकार पहुंची SC, मद्रास HC फैसले को चुनौती
धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने वालों को मिले आरक्षण, विजय सरकार पहुंची SC, मद्रास HC फैसले को चुनौती
पंजाब
Punjab News: चन्नी गुट की नाराजगी के बीच भूपेश बघेल की दो टूक, 'अध्यक्ष बदलना गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं'
पंजाब: चन्नी गुट की नाराजगी के बीच भूपेश बघेल की दो टूक, 'अध्यक्ष बदलना गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट का 23 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास; श्रीलंका से जीती सीरीज
टेस्ट क्रिकेट का 23 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास; श्रीलंका से जीती सीरीज
विश्व
निज्जर हत्याकांड में भारत को घसीटने वाले पूर्व कनाडा PM के दावे की निकली हवा, RCMP ने खोली पोल
निज्जर हत्याकांड में भारत को घसीटने वाले पूर्व कनाडा PM के दावे की निकली हवा, RCMP ने खोली पोल
इंडिया
Explained: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में ट्रंप ने ईरान से शांति समझौता तोड़ा, आपके पास कितनी मोहलत?
भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में US-ईरान शांति समझौता टूटा, कितनी मोहलत?
विश्व
US-Iran War LIVE: 'आज रात फिर करेंगे बड़ा हमला', तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान पर अटैक की दी नई धमकी
Live: 'आज रात फिर करेंगे बड़ा हमला', तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान पर अटैक की दी नई धमकी
इंडिया
‘आप मेरा सिर काट दो, लेकिन...’, TMC में फूट के बीच भाजपा में शामिल होने की बात पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
‘आप मेरा सिर काट दो, लेकिन...’, TMC में फूट के बीच भाजपा में शामिल होने की बात पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget