रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का क्रेज हर दिन बढ़ते ही जा रहा है. जहां शो में बहस और झगड़े कम नहीं हो रहे है, वहीं कई कंटेस्टेंट्स के बीच इमोशनल कनेक्शन देखने को मिल रहे है. हाल ही में टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और एक्टर हर्षद चोपड़ा के बीच गहरी दोस्ती देखने को मिली, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शिवांगी के लिए हर्षद बने 'कबीर सिंह'

वीडियो में शिवांगी हर्षद के पास जाती है और बताती हैं कि जब वो श्रेया से पूछने गई कि क्या सच में उसकी दवाई चल रही है? तो श्रेया को ये बात बुरी लग गई और उसने गलत तरीके से बात की. ये बात बताते हुए शिवांगी की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसके बाद हर्षद गुस्से में श्रेया के पास जाने लगे. उस समय हर्षद 'कबीर सिंह' की तरह नजर आ रहे थे. हालांकि राम कपूर और आकांक्षा चौधरी ने उन्हें संभाला. इस बीच शिवांगी भी कहती है कि इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. हर्षद का ये रूप देखकर श्रेया के चेहरे पर डर दिखने लगा.

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इन सदस्यों को मिला पावर

इसी बीच श्रेया को एक पावर मिलती है कि वो खाना ऑर्डर कर सकती है, हालांकि किसे देना है या नहीं, वो श्रेया की मर्जी है. तब श्रेया अपना इगो सेटिस्फाइड करती हुई नजर आईं और सूफी, योगेश और आकांक्षा चौधरी को कई बातें बोलती दिखीं, हालांकि वो जो सोचकर ये सब कर रही थी, उसमें कामयाब नहीं हो पाईं.

वहीं माधुरी को किसी एक सदस्य को प्रीमियम खाना देने का मौका मिला, तो उन्होंने लैला यानी वरुण यादव के लिए खाना ऑर्डर किया क्योंकि उनका बर्थडे था. बाद में रियाज अली को भी एक पावर मिलती है, जिससे वो किसी को भी रिस्क पर डाल सकते हैं.

शो के कंटेस्टेंट्स

बता दें कि शो शुरू से ही दर्शकों के बीच छाया हुआ है. कंटेस्टेंट्स, गेम्स, बहस, इमोशन और बदलते रिश्ते इसे और रोमांचक बना रहे है. वहीं बात करें कंटेस्टेंट्स की, तो इसमें श्रेया कालरा, आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी, शिवांगी जोशी, रियाज अली, माधुरी ग्रोवर, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, राम कपूर और शिल्पा शिंदे जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

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