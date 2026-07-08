हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लॉक अप 2' में शिवांगी जोशी के आंसू देख आगबबूला हुए हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा से भिड़ने निकले एक्टर

'लॉक अप 2' में शिवांगी जोशी के आंसू देख आगबबूला हुए हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा से भिड़ने निकले एक्टर

Lock Up 2: 'लॉक अप 2' में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पर छा गया है. शो में श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी से सही से बात नहीं की, जिसके बाद हर्षद चोपड़ा का गुस्सैल रूप देखने को मिला.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 08 Jul 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का क्रेज हर दिन बढ़ते ही जा रहा है. जहां शो में बहस और झगड़े कम नहीं हो रहे है, वहीं कई कंटेस्टेंट्स के बीच इमोशनल कनेक्शन देखने को मिल रहे है. हाल ही में टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और एक्टर हर्षद चोपड़ा के बीच गहरी दोस्ती देखने को मिली, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

शिवांगी के लिए हर्षद बने 'कबीर सिंह'

वीडियो में शिवांगी हर्षद के पास जाती है और बताती हैं कि जब वो श्रेया से पूछने गई कि क्या सच में उसकी दवाई चल रही है? तो श्रेया को ये बात बुरी लग गई और उसने गलत तरीके से बात की. ये बात बताते हुए शिवांगी की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसके बाद हर्षद गुस्से में श्रेया के पास जाने लगे. उस समय हर्षद 'कबीर सिंह' की तरह नजर आ रहे थे. हालांकि राम कपूर और आकांक्षा चौधरी ने उन्हें संभाला. इस बीच शिवांगी भी कहती है कि इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. हर्षद का ये रूप देखकर श्रेया के चेहरे पर डर दिखने लगा. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by uv ! (@uvii.ae)

ये भी पढ़ें: Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन

इन सदस्यों को मिला पावर 

इसी बीच श्रेया को एक पावर मिलती है कि वो खाना ऑर्डर कर सकती है, हालांकि किसे देना है या नहीं, वो श्रेया की मर्जी है. तब श्रेया अपना इगो सेटिस्फाइड करती हुई नजर आईं और सूफी, योगेश और आकांक्षा चौधरी को कई बातें बोलती दिखीं, हालांकि वो जो सोचकर ये सब कर रही थी, उसमें कामयाब नहीं हो पाईं. 

वहीं माधुरी को किसी एक सदस्य को प्रीमियम खाना देने का मौका मिला, तो उन्होंने लैला यानी वरुण यादव के लिए खाना ऑर्डर किया क्योंकि उनका बर्थडे था. बाद में रियाज अली को भी एक पावर मिलती है, जिससे वो किसी को भी रिस्क पर डाल सकते हैं. 

शो के कंटेस्टेंट्स 

बता दें कि शो शुरू से ही दर्शकों के बीच छाया हुआ है. कंटेस्टेंट्स, गेम्स, बहस, इमोशन और बदलते रिश्ते इसे और रोमांचक बना रहे है. वहीं बात करें कंटेस्टेंट्स की, तो इसमें श्रेया कालरा, आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी, शिवांगी जोशी, रियाज अली, माधुरी ग्रोवर, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, राम कपूर और शिल्पा शिंदे जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: तीसरी शादी नहीं करना चाहते थे आमिर खान, फिर गौरी स्प्रैट ने बदली थी सोच, एक्टर ने कहा था- 'वो मुझे मिली और...'

और पढ़ें

About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Harshad Chopda Lock Up Season 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'लॉक अप 2' में शिवांगी जोशी के आंसू देख आगबबूला हुए हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा से भिड़ने निकले एक्टर
'लॉक अप 2' में शिवांगी जोशी के आंसू देख आगबबूला हुए हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा से भिड़ने निकले एक्टर
ओटीटी
Malayalam OTT Releases This Week: 'बाल्टी' से लेकर 'पेड्डी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 4 धांसू मलयालम फिल्में-सीरीज
'बाल्टी' से लेकर 'पेड्डी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 4 धांसू मलयालम फिल्में-सीरीज
ओटीटी
बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किया बड़ा ऐलान
बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बड़ा ऐलान
ओटीटी
गौरव खन्ना से तलाक के बाद शादी नहीं करेंगी आकांक्षा चमोला, बोलीं, 'मैं अकेले ही रहूंगी'
गौरव खन्ना से तलाक के बाद शादी नहीं करेंगी आकांक्षा चमोला, बोलीं, 'मैं अकेले ही रहूंगी'
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Avantika का दांव पड़ा उल्टा! नशीली खीर खाकर घर वालों के सामने किया नागिन डांस!
Tata Sierra EV QWD first look and interior, features | #tata #tatasierraev #autolive #sierraev
Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video
चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video
बिहार
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
फ़ुटबॉल
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद
इंडिया
यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ
यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ
इंडिया
Explained: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में ट्रंप ने ईरान से शांति समझौता तोड़ा, आपके पास कितनी मोहलत?
भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में US-ईरान शांति समझौता टूटा, कितनी मोहलत?
विश्व
मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार
मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget