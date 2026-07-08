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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'बैंड बजा दी तूने', आकंक्षा संग तलाक की खबरों के बीच 'लॉकअप 2' में पहुंचे गौरव खन्ना, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

'बैंड बजा दी तूने', आकंक्षा संग तलाक की खबरों के बीच 'लॉकअप 2' में पहुंचे गौरव खन्ना, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला खबरों में हैं. दोनों के जल्द तलाक लेने की खबरें हैं. इसी बीच गौरव खन्ना ने शो लॉकअप में एंट्री ली है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Jul 2026 10:43 PM (IST)
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शो 'लॉकअप 2' सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बना है. शो में आंकाक्षा चमोला नजर आ रही हैं. उन्होंने शो में गौरव संग अपनी शादी को लेकर खुलासा किया था कि वो जल्द तलाक ले रहे हैं. आकांक्षा ने ये भी कहा कि वो एक साल से गौरव से अलग रह रही हैं. ये सुनकर फैंस शॉक्ड हो गए थे. अब शो में गौरव खन्ना गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं. गौरव को देखकर आंकाक्षा खुश और इमोशनल हो गईं.

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'लॉकअप 2' में गौरव खन्ना की एंट्री

शो में फराह खान बताती हैं कि विजिटिंग आवर्स शुरू हो गए हैं. आज हम सब से मिलने आ रहे हैं हमारे पहले विजिटर. ये सुनकर सभी घरवाले एक्साइटेड हो जाते हैं. फिर गौरव खन्ना हीरो वाली एंट्री लेते हैं. 

वो कहते हैं, 'एक समंदर है जो काबू में है. एक कतरा है जो संभाला नहीं जा रहा. एक उम्र बितानी है उसके वगैहर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जा रहा है.' गौरव को देखकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं. गौरव आकांक्षा को देखकर मुस्कुराते हैं. वो आकांक्षा से कहते हैं- बैंड बजा दी तूने.

 
 
 
 
 
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बता दें कि गौरव और आकांक्षा टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल थे. बिग बॉस में जब गौरव नजर आए थे तो आकांक्षा ने गेस्ट के तौर पर एंट्री ली थी. उस वक्त दोनों का रोमांस काफी चर्चा में रहा था. शो से निकलने के बाद भी गौरव और आकांक्षा को साथ देखा गया. गौरव ने आकांक्षा का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया. दोनों को साथ देखकर फैंस बहुत खुश थे. आकांक्षा और गौरव ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में शादी की थी.

हालांकि, जब 'लॉकअप 2' में आकांक्षा ने गौरव से अलग रहने की बात की तो फैंस दंग रह गए थे. इसके अलावा आकांक्षा ने एक और खुलासा किया कि वो शादी से पहले बाइसेक्सुअल थीं. उनके कई लड़कियों संग रिलेशन भी रहे थे. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 08 Jul 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Lockup 2
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