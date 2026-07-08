'बाल्टी' से लेकर 'पेड्डी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 4 धांसू मलयालम फिल्में-सीरीज

अगर आप मलयालम फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं, तो इस हफ्ते आपके लिए ओटीटी पर मनोरंजन का भरपूर डोज आने वाला है. शेन निगम की 'बाल्टी' से लेकर स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री 'लैंड ऑफ फुटबॉल' तक, कई नई फिल्में और शो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होंगे. आइए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली 4 मलयालम ओटीटी रिलीज के बारे में.

'बाल्टी'

उन्नी शिवलिंगम के निर्देशन में बनी फिल्म 'बाल्टी' 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब ये एक्शन ड्रामा फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को आप 10 जुलाई को सोनी लिव पर देख सकते हैं. इसमें शेन निगम, शांतनु भाग्यराज, प्रीति असरानी, ​​अल्फोंस पुथरेन, सेल्वरघवन, शिवा हरिहरन, जेक्सन जॉनसन, अक्षय राधाकृष्णन और पूर्णिमा इंद्रजीत जैसे एक्टर्स हैं.

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'सिंग गीतम'

दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीतम श्रीनिवास राव की एक्सपेरिमेंटल ड्रामा फिल्म 'सिंग गीतम' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे लोगो ने खूब पसंद किया. फिल्म में अहिल्या, अयान और शालिनी कोंडेपुडी की अदाकारी की भी जमकर तारीफ हुई. वहीं अब फिल्म ओटीटी रिलीज के लिए भी तैयार है. अब 'सिंग गीतम' अपनी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म 9 जुलाई 2026 से स्ट्रीम होगी.

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'पेड्डी'

राम चरण और जाह्नवी कपूर की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा 'पेड्डी' को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. अब ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. इस फिल्म को आप 9 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु वर्जन में देख सकते हैं. वहीं, इसका हिंदी वर्जन अगस्त में रिलीज किया जाएगा.

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'लैंड ऑफ फुटबॉल'

ये मलयालम डॉक्यु-सीरीज भारत में फुटबॉल के प्रति लोगों के जबरदस्त जुनून को गहराई से दिखाती है और बताती है कि केरल को 'फुटबॉल की धरती' क्यों कहा जाता है. ये शो 10 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.

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