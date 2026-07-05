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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp 2: गौरव खन्ना संग शादी से पहले बाइसेक्सुअल थीं आकांक्षा चमोला, खुद किया खुलासा, बोली- मुझे लड़कियां पसंद हैं

Lock Upp 2: गौरव खन्ना संग शादी से पहले बाइसेक्सुअल थीं आकांक्षा चमोला, खुद किया खुलासा, बोली- मुझे लड़कियां पसंद हैं

Lock Upp 2: गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. वो लॉकअप 2 में नजर आ रही है. हाल ही में शो में उन्होंने कहा कि वो बाइसेक्सुअल हैं.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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आकांक्षा चमोला इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप में नजर आ रही हैं. वो शो में आए दिन कोई ना कोई धमाका ज़रूर कर रही हैं. इसी बीच कल के एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया वो बाइसेक्सुअल हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें लड़कियां पसंद हैं.

शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी आकांक्षा चमोला
दरअसल, लॉक अप सच या सजा में खेल के दौरान जब आकांक्षा को पता चला की उनकी एक और लाइफ लाइन खर्च हो चुकी है तो वो बहुत शॉक हुईं. क्यूंकि श्रेया कालरा ने सूफी को बता दिया था कि आकांक्षा चमोला बायसेक्सुअल हैं. हालाकि ये सच आकांक्षा ने श्रेया को नहीं बताया था. श्रेया ने बैकस्टेज ये बात सुनी और गेम को अपने आपको सिक्योर करने के लिए वो सच बता दिया. खेल के अनुसार तो श्रेया ने ख़ुद को बचाने के लिए ये सारा खेल खेला. 

लड़कियों के साथ रहे रिलेशनशिप
आकांक्षा को जब पता चला की उनका ये सच बाहर आ गया है. तब उन्होंने रितेश देशमुख के कहने पर पूरी बात क़ुबूल की. आकांक्षा ने बताया कि शादी से पहले वो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं. उनका मानना है की जहां लोग सोचते हैं कि दो लड़कियां कभी दोस्त नहीं हों सकती और एक लड़की दूसरी लड़की से जेलसी करती है, उनके बीच कम्पटीशन होता है, पर ऐसा नहीं है. आकांक्षा को सारी लड़कियां ब्यूटीफुल लगती हैं.

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आकांक्षा को अपने इस सच से पछतावा भी हुआ क्योंकि श्रेया को वो बात उन्होंने बताई थी जो बात श्रेया ने कही. इसलिए आकांक्षा अपने आपको बेवफूफ भी कहती हुई नजर आईं. इसके बाद आकांक्षा पूरी तरह इमोशनल हो गईं. उन्होंने श्रेया कालरा को धोखेबाज और बेरहम बताते हुए बाकी कंटेस्टेंट्स को भी उनसे दूरी बनाए रखने और उन पर भरोसा न करने की सलाह दी.

 
 
 
 
 
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बता दें, श्रेया कालरा हैं ने आकांक्षा ये सीक्रेट तब रिवील किया था, जब आकांक्षा ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया था. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 10:52 AM (IST)
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Lock Up Season 2 Akansha Chamola
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