तेज प्रताप यादव यानी तेजू भैया इन दिनों अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रहे हैं. शो में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. लेटेस्ट एपिसोड में तेज प्रताप ने अपनी शादी और तलाक को लेकर बड़ा खुलासा किया. तेज प्रताप ने बताया कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ शादी के कुछ ही महीनों बाद झगड़े शुरू हो गए थे. उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को उनके एक्स बॉयफ्रेंड से चैट करते हुए देखा था. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

'राइज एंड फॉल 2' में निहारिका तिवारी ने तेज प्रताप से उनके तलाक के बारे में पूछा. इस पर उन्होंने अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, 'लड़ाई-झगड़ा हो गया था और क्या. नई-नई शादी थी एकदम, 3 महीने में लड़ाई-झगड़ा. हम कुछ और थे, वो कुछ और थी. प्रेशर में शादी कर ली थी हम लोगों ने. उस समय मैं मंत्री था, बिहार का हेल्थ मिनिस्टर. शादी के कुछ ही महीनों बाद ही हमारे बीच अनबन शुरू हो गई थी. हम दोनों की सोच अलग थी, जिसकी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे.'

'घर जाने का मन नहीं करता था...'

तेज प्रताप ने आगे बताया कि पत्नी के साथ होने वाले झगड़ों का उन पर काफी असर पड़ता था. कई बार तो उनका घर लौटने का भी मन नहीं करता था. उन्होंने कहा, 'घर जाने का मन नहीं करता था. कभी दोस्त के घर रुक गया, तो कभी कहीं चला गया.' तेज प्रताप ने ये भी दावा किया कि उनके और ऐश्वर्या के बीच उनके माता-पिता के सामने भी बहस हो जाती थी. उन्होंने बताया कि वो सुबह जल्दी उठकर पूजा करते थे, लेकिन ऐश्वर्या को उनका ऐसा करना पसंद नहीं था. ऐश्वर्या ने तेजू भैया को पूजा करने से मना भी किया था.

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पत्नी ऐश्वर्या राय पर लगाए ये आरोप

तेज प्रताप ने बातचीत के दौरान ऐश्वर्या की लाइफस्टाइल को लेकर भी कई दावे किए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या देर रात तक पार्टी करती थीं और कई बार सुबह 4-5 बजे तक पार्टी चलती थी. तेज प्रताप ने ये भी बताया कि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी. उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके और ऐश्वर्या के बीच होने वाले झगड़ों के वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे और उन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर जमा किया था.

'ऐश्वर्या को एक्स बॉयफ्रेंड से चैट करते देखा...'

तेज प्रताप ने एक घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि एक दिन जब वो विधानसभा से घर लौटे, तो उन्होंने ऐश्वर्या को उनके पुराने बॉयफ्रेंड से चैट करते हुए देखा था. उन्होंने कहा, 'मैं विधानसभा गया हुआ था. शाम को घर लौटा और बेडरूम में जाने लगा, तो देखा कि वो किसी लड़के से चैट कर रही थी. उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड था. उससे पूरी चैट कर रही थी, 'लव यू' लिख रही थी, हार्ट इमोजी भेज रही थी और सब कुछ उसे भेज रही थी. मैंने दूर से सब देख लिया था.'

2018 में हुई थी तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की शादी

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने 12 मई 2018 को पटना में ऐश्वर्या राय से शादी की थी. ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं. हालांकि, शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी.