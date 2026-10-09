ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: आर्थिक तंगी के आगे बेबस एजाज खान, नाना पाटेकर के निधन के बावजूद रद्द नहीं कर सके अपना इवेंट

Video: आर्थिक तंगी के आगे बेबस एजाज खान, नाना पाटेकर के निधन के बावजूद रद्द नहीं कर सके अपना इवेंट

नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इस बीच एजाज खान ने बताया कि वो आर्थिक मजबूरियों के चलते अपना इवेंट रद्द नहीं कर सके. उन्होंने नाना पाटेकर के निधन पर दुख भी जताया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया था. उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. बताया गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. नाना पाटेकर के निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. कई जानी-मानी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. 

अब 'बिग बॉस 7' फेम और एक्टर एजाज खान ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने दिल का दर्द भी बयां किया. दरअसल, एजाज खान 8 अक्टूबर को अपने एक इवेंट में नजर आए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 8 Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 2.30 बजे कर 248 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 2.30 बजे कर 248 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'क्या मरने के बाद उत्पीड़न करने वाला...' इस एक्ट्रेस ने किया तनुश्री दत्ता का सपोर्ट, नाना पाटेकर पर बोला हमला
इस एक्ट्रेस ने किया तनुश्री दत्ता का सपोर्ट, नाना पाटेकर पर बोला हमला
बॉलीवुड
'काला हिरण' विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में सलमान खान से मांगा जवाब, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई
'काला हिरण' विवाद पर सलमान खान को 4 हफ्ते में देना होगा जवाब, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई
बॉलीवुड
Box Office: थर्सडे को 'दृश्यम 3' के आगे छूटे 'द वन' और 'द पैराडाइज' के पसीने, जानें- 'हनुमान अंश' का हाल
थर्सडे को 'दृश्यम 3' के आगे छूटे 'द वन' और 'द पैराडाइज' के पसीने, जानें- कलेक्शन

'शो कैंसिल करने की मेरी औकात नहीं है...'

एजाज खान ने बताया कि वो अपना इवेंट रद्द करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के चलते ऐसा नहीं कर सके. उन्होंने कहा, 'अगर मेरी भी औकात उस लेवल पर होती, तो मेरी मां की कसम, मैं भी ये शो कैंसिल कर देता. लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप लोग जानते हैं. बड़ी मुश्किल से बादशाह, मुनव्वर फारुकी और साहिल खान जैसे लोगों की डेट मिली है. ये सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Namaste Bollywood (@namastebollywood.in)

एजाज खान ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख

इसके बाद एजाज खान ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा, 'मेरी दुआएं नाना जी और उनकी फैमिली के साथ हैं. राज कपूर जी ने कहा था कि 'द शो मस्ट गो ऑन'. मेरी खुशियों में आप सब शामिल हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. आप सभी नाना जी के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajaz Khan (@imajazkhan)

सलमान खान ने रद्द किया अपना इवेंट

बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई में होने वाला अपना एक बड़ा इवेंट टाल दिया. सलमान ने दिवंगत अभिनेता के सम्मान में ये कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया. उन्हें गुरुवार को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में GB रियल्टी की ओर से आयोजित एक भव्य इवेंट में शामिल होना था. 

Video: आर्थिक तंगी के आगे बेबस एजाज खान, नाना पाटेकर के निधन के बावजूद रद्द नहीं कर सके अपना इवेंट

कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही नाना पाटेकर के निधन की खबर सामने आई, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Ajaz Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 8 Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 2.30 बजे कर 248 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 2.30 बजे कर 248 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'क्या मरने के बाद उत्पीड़न करने वाला...' इस एक्ट्रेस ने किया तनुश्री दत्ता का सपोर्ट, नाना पाटेकर पर बोला हमला
इस एक्ट्रेस ने किया तनुश्री दत्ता का सपोर्ट, नाना पाटेकर पर बोला हमला
बॉलीवुड
'काला हिरण' विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में सलमान खान से मांगा जवाब, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई
'काला हिरण' विवाद पर सलमान खान को 4 हफ्ते में देना होगा जवाब, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई
बॉलीवुड
Box Office: थर्सडे को 'दृश्यम 3' के आगे छूटे 'द वन' और 'द पैराडाइज' के पसीने, जानें- 'हनुमान अंश' का हाल
थर्सडे को 'दृश्यम 3' के आगे छूटे 'द वन' और 'द पैराडाइज' के पसीने, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CJP प्रोटेस्ट से पहले बवाल, अरविंद केजरीवाल बोले- 'मैं भी जाऊंगा और...'
दिल्ली: CJP प्रोटेस्ट से पहले बवाल, अरविंद केजरीवाल बोले- 'मैं भी जाऊंगा और...'
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
स्पोर्ट्स
'मैंने किसी भी धर्म के बारे में...', इरफान पठान को क्यों देनी पड़ी सफाई, जानें
'मैंने किसी भी धर्म के बारे में...', इरफान पठान को क्यों देनी पड़ी सफाई, जानें
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले बड़ा फैसला, मिलेंगे 2 LPG सिलेंडर, कितने होंगे खर्च?
UP चुनाव से पहले बड़ा फैसला, मिलेंगे 2 LPG सिलेंडर, कितने होंगे खर्च?
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: भाजपा ने रेजीनगर सीट पर दर्ज की 72 हजार वोटों से जीत, हुमायूं कबीर को करारा झटका
Live: भाजपा ने रेजीनगर सीट पर दर्ज की 72 हजार वोटों से जीत, हुमायूं कबीर को करारा झटका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget