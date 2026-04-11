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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर छाई 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म, 6.2 मिलियन व्यूज के साथ कई देशों में कर रही ट्रेंड

OTT पर छाई 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म, 6.2 मिलियन व्यूज के साथ कई देशों में कर रही ट्रेंड

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में, जिसने ओटीटी पर आते ही तहलका मचा दिया है। 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म इन दिनों खूब चर्चा में है आइए जानते हैं ये कौन सी फिल्म है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 11 Apr 2026 10:48 AM (IST)
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OTT प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक के बाद एक कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो दर्शकों का खूब एंटरटेन कर रही हैं और तेजी से ट्रेंड भी कर रही हैं. अलग-अलग जॉनर की ये फिल्में लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं. इसी बीच 1 घंटे 53 मिनट की एक फिल्म ने आते ही तहलका मचा दिया है. ये फिल्म कई देशों में कर रही ट्रेंड है. आइए जानते इस फिल्म को आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

ओटीटी पर ट्रेंड कर रही ये फिल्म
दरअसल हम बात कर रहे हैं फिल्म '40 एकड़्स', जो साल 2024 में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी पर आते ही सुर्खियों में आ गई है. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होते ही इस फिल्म ने तेजी से पकड़ बनाई और टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली.

फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अब तक इसे करीब 6.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. खास बात यह है कि '40 एकड़्स' सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि 21 देशों में ट्रेंड कर रही है, जो इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी को दिखाता है. वहीं इस फिल्म को IMDB पर 6.5 की रेटिंग मिली है. 

OTT पर छाई 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म, 6.2 मिलियन व्यूज के साथ कई देशों में कर रही ट्रेंड

फिल्म की कास्ट
40 एकड़्स को आर. टी. थॉर्न ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म में डेनियल डेडवाइलर ने अफ्रीकी-अमेरिकी किसानों के वंशज परिवार की मुखिया का किरदार निभाया है. इसके अलावा फिल्म में माइकल ग्रेयेस  और कटाएम ओ'कॉनर भी मुख्य किरदार में हैं.

फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी हेली फ्रीमैन की है, जो एक एक्स-आर्मी सैनिक है और अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित, छिपे हुए फार्म पर रहती है. उनका परिवार 1875 से बसे अफ्रीकी-अमेरिकी किसानों का वंशज है. लेकिन जब कुछ खतरनाक लोग उनकी जमीन और खाने पर कब्जा करने के लिए हमला करते हैं, तो हेली अपने परिवार की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ने को मजबूर हो जाती है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Apr 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
OTT 40 Acres
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